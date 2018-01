Esta noche los seguidores de Operación Triunfo han vivido con el corazón en un puño: Luis Cepeda y Roi Méndez, dos grandes amigos de esta edición se enfrentaban a la expulsión y sólo podía quedar uno.

Finalmente, el elegido ha sido Cepeda. Su colega, gallego como él, se queda en la Academia en su lugar. El programa rompe así la gran amistad surgida en esta edición, para disgusto de muchos fans, que han convertido sus nombres y el portmanteau 'Cepoi' en tendencia nacional.

Si pensáis que en algún momento de mi vida voy a superar este momento estáis totalmente equivocados #OTDirecto1E #Cepoi pic.twitter.com/tm8Z21f1D3 1 de enero de 2018

Roi y Cepeda afrontando la nominación con una deportividad y un amor por el otro que me cuaja el alma. #Cepoi #OTGala9 — Carolina Iglesias (@percebesygrelos) 2 de enero de 2018

#OTDirecto2E



A ver, propuesta oficial:



Que se vaya Mónica Naranjo y nos quedamos con Roi y Cepeda. — ¿Qué es Londres sin ti? - Blinger ♡ (@Xttinamarbec15) 2 de enero de 2018

Cepeda, que había sido nominado hasta cinco veces, no ha logrado quedarse con el tema Say You Won't Let Go. Roi se ha salvado con la canción When I Was Your Man.

Los concursantes salieron en Navidad a sus casas y Roi y Cepeda dieron de qué hablar con una foto que se sacaron juntos con sus familias. En la gala han revelado que no cenaron juntos, sólo pasaron a saludar porque viven cerca en su ciudad natal, Orense.

Eso sí, en redes se ha notado el susto que dieron al gran favorito que fue nominado y salvado por sus compañeros: Alfred, que ha sorprendido a la audiencia con un bigote por el que le ha preguntado hasta Mónica Naranjo. Bajo el hashtag #TodosconAlfred, Twitter se ha volcado con el joven y ha criticado que los profesores no vean su "versatilidad".

Le dicen que no es versátil, le nominan por eso mismo, clava una puta actuación rockera y ahora le dicen que les gusta el otro Alfred VAMOS A VER ESTO QUÉ CLASE DE BROMA ES????????? #OTGala9 — Spooky de Almaia (@spookypheebs) 2 de enero de 2018

Nosotros sí vemos la versatilidad, el esfuerzo y las horas de trabajo de Alfred 🎺💛 #TodosConAlfred — Spooky de Almaia (@spookypheebs) 2 de enero de 2018

A TOPE CON ALFRED, NO PUEDE SALIR NOMINADO, DESPUÉS DE TODO EL CURRO DE LA SEMANA!#TodosConAlfred — alba de alfred favorito🎺 (@oceanfornarry) 2 de enero de 2018

Por que lo no ve el jurado lo vemos nosotros y el resto del mundo!!#TodosConAlfred pic.twitter.com/22s85Thg8f — jorge caro yañez (@k_oke_XD) 2 de enero de 2018

Esta noche #TodosconAlfred, que se note el trabajo y la constancia 🎺❤️ — Marta F Martí (@martafmarti) 2 de enero de 2018