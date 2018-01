El abogado personal de Trump demanda a los que publicaron el dossier sobre Rusia y el magnate

Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump, ha demandado a la empresa Fusion GPS, que elaboró durante la campaña presidencial de 2016 un dossier lleno de detalles sórdidos sobre el ahora presidente, como un encuentro con prostitutas en un hotel de Moscú.

Cohen también ha demandado al portal BuzzFeed, que en enero de 2017 publicó el polémico dossier, cuyos detalles no han podido ser corroborados y que elaboró el exespía británico Christopher Steele.

Enough is enough of the #fake#RussianDossier. Just filed a defamation action against @BuzzFeedNews for publishing the lie filled document on @POTUS@realDonaldTrump and me!