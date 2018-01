Ecuador naturaliza a Assange y EEUU no revela sus planes sobre el fundador de WikiLeaks

Ecuador ha revelado este jueves que ha concedido la naturalización a Julian Assange y asegura que sigue buscando vías para solucionar la situación del activista australiano, una vez que Reino Unido ha declinado acreditarlo como agente diplomático en la legación del país andino en Londres.

La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ha explicado que el fundador de WiKiLeaks solicitó la naturalización el pasado 16 de septiembre y que se la concedieron el 12 de diciembre de 2017.

La medida otorga "un anillo más de protección al asilado" y "no altera, de ningún modo, más bien fortalece, su condición de persona internacionalmente protegida", opina Espinosa.

El periodista, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, cree que si se marcha de allí podría ser detenido por las autoridades británicas y ser deportado a EEUU, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno de EEUU.

Espinosa señaló que lo que preocupa a Assange "no es enfrentar a la justicia británica. Tenemos temores fundados sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino por parte, posiblemente, de terceros Estados", ha dicho, sin mencionar a ningún país.

"LOS MISMOS DERECHOS QUE TIENEN LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR"

Según el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, Assange tiene ahora "los derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior".

Espinosa indicó que la decisión de otorgar la naturalización a Assange se fundamentó en artículos de la Constitución, de la Ley orgánica de Movilidad Humana, en elementos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiados y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En virtud de esas normas, el Gobierno ecuatoriano está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar "su inclusión al Estado que lo acoge", ha puntualizado.

La Cancillería pidió al Ministerio de Exteriores británico que considerase acreditar a Assange "como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido", petición negada el 21 de diciembre.

La canciller ha comentado que están a la espera de una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que se pidió una "opinión consultiva" sobre la figura del asilo.

EEUU NO SE MOJA SOBRE EL TEMA

Estados Unidos no da pistas sobre si presentará cargos contra el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, por la filtración de información clasificada.

"Se trata de una decisión de Ecuador. Y no hablaremos de si estamos considerando traerlo a EEUU para un juicio. No hablamos de cuáles son nuestras acciones al respecto, es algo que no discutiremos en este momento", ha indicado el subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos, Steve Goldstein.

Consultado por Efe, un portavoz del Departamento de Justicia ha rechazado confirmar si el fiscal general, Jeff Sessions, prepara cargos contra Assange. Se ha limitado a recordar un discurso de Sessions de agosto en el que prometía mano dura contra las filtraciones de información confidencial.

La Policía de Londres ha dejado claro que le detendrá si sale de la embajada de Ecuador por no haber cumplido con las condiciones de libertad condicional impuestas por la Justicia británica en 2012.