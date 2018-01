Twitter se burla de Trump y su deseo de inmigrantes noruegos en EEUU

El presidente de EEUU ha hecho este jueves lo que mejor sabe hacer: abrir la boca e insultar a diestro y siniestro sin razón alguna, cabreando a todo el mundo.

Durante la presentación de un proyecto de ley migratoria acordado entre republicanos y demócratas, Donald Trump se ha quejado de recibir inmigrantes de países que son "agujeros de mierda" (El Salvador, Haití y algunas naciones africanas) y ha anunciado que querría tener noruegos.

Y bueno...

Noruega ahora mismo

Noruega ha respondido: "No queremos ir al agujero de mierda que es tu país. Gracias, viejo chocho".

Literally all of Norway right now... pic.twitter.com/ylKf0I9uCN — Brett Edwards (@bwiedwards) 11 de enero de 2018

Literalmente, así está toda Noruega ahora mismo...

Con sorna, Twitter le ha explicado por qué eso no va a ocurrir:

The Racist in Chief thinks we need more immigrants from Norway.



Some things about Norway:

🔹Universal healthcare

🔹Paid family leave

🔹Shorter work weeks

🔹More vacation time

🔹Incredible education system



WHY WOULD THEY WANT TO COME HERE??? pic.twitter.com/F30NCOsx1p — ☃️Dr. Donna Noble☃️ (@DonnaNoble10th) 11 de enero de 2018

El Racista Supremo ha dicho que necesitamos más inmigrantes de Noruega. Algunos datos sobre Noruega: seguridad social universal, permisos por paternidad retribuidos, semanas laborales más cortas, más vacaciones, un sistema educativo alucinante... ¿POR QUÉ QUERRÍAN VENIR AQUÍ?

If you want people from Norway to immigrate here, first you have to either bomb them, install a puppet dictator, steal their resources, or wreck their economy. — maple cocaine (@historyinflicks) 11 de enero de 2018

Si quieres que la gente de Noruega emigre aquí primero tendrás que bombardearles, instalar un dictador títere, robar todos sus recursos o joderles la economía.

Someone tell President Shithole that leaving Norway to come here ESPECIALLY now would be like leaving Disneyland to clean toilets. — Bomb Cyclone (@SoSofieFatale) 11 de enero de 2018

Que alguien le diga al Presidente de Mierda que irse de Noruega para venir aquí, especialmente ahora, sería como marcharse de Disneylandia para limpiar retretes.

@realDonaldTrump@realDonaldTrump not a single living creature from Norway, including reindeer and elks, would ever consider emigrating to the United States. Even if they had Taco Bell for life. — chicomahalo (@chicomahalo) 11 de enero de 2018

Ni un solo ser vivo de Noruega, incluyendo a los renos y alces, se plantearía jamás emigrar a EEUU. Incluso si les prometieran Taco Bell a todas horas.

Little known fact but many in Norway are desperate to escape their high living standards, low crime rates and free healthcare — Hugh Johnson (@Suburbsexaddict) 11 de enero de 2018

Dato poco conocido: muchos en Noruega están desesperados por escapar de sus elevados estándares de vida, baja criminalidad y sanidad universal.

Fuck this #shithole, I'm going to Norway. — Renee Hooray (@ReneeHooray) 11 de enero de 2018

Que le den por culo a este agujero de mierda, me voy a Noruega.

Indeed. With one word, Donald has laid bare the entire subtext of his presidency for all to see. https://t.co/mJDS9FuZAh — George Takei (@GeorgeTakei) 11 de enero de 2018

Con una sola palabra, Donald ha desnudado todo el subtexto de su presidencia y lo ha dejado a la vista de todos.

Otros se han fijado en este detalle:

The Nazis considered Nordic (German, Norwegian, Scandinavian, Swedish and Danish) whites to be the purest in terms of race. It's no coincidence that Trump wants more people from Norway. — Remove Trump Now (@KaniJJackson) 11 de enero de 2018

Los nazis consideraban a los blancos nórdicos (germánicos, noruegos, escandinavos, suecos y daneses) los más puros en cuestión de raza. No es casualidad que Trump quiera más noruegos.

Dear Americans,



Traditionally, The Nazi's we're obsessed with Norway and Norse culture.



Norway didn't understand it then, they certainly don't understand it now.



Imagine if Dominicans were like "...shitholes! But PR! Now there's a real country!"



Fucking weird, right? Yeah... — Matt Lipton (@mattliptoncomic) 11 de enero de 2018

Queridos estadounidenses, Tradicionalmente, los nazis están obsesionados con Noruega y su cultura. Noruega no lo entendiçó entonces y, desde luego, tampoco lo entiende ahora. Imaginad que los dominicanos dijeran "... ¡agujeros de mierda! Pero Puerto Rico... ¡eso sí que es un país de verdad!". Sería raro, ¿verdad? Pues eso...