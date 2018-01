El tierno gesto de este perro con su dueña conquista las redes

El perro de la usuaria @rudeweaver, ha conquistado los corazones de media red por el tierno gesto que tiene con su dueña mientras se ducha. Rebeca Jude compartió con sus seguidores de Twitter unas fotos de su mascota asomándose por la cortina de la bañera.

Cualquiera que tenga perro sabrá que esto es algo normal, pero lo que ha llamado la atención de tanta gente que ha convertido la publicación en viral es el gesto de amor a su dueña. Como al perro no le gustan los baños, cada vez que ve a su amiga humana darse una ducha, debe pensar que ella lo está pasando igual de mal que él. Por eso, el perro le tira sus juguetes dentro de la bañera, para ayudarla a pasar el "mal rato".

Every time I'm in the shower my dog stares at me, worried, and he must assume I'm upset in here (because he hates baths) so he thinks if he drops his toy in that I'll feel better pic.twitter.com/xfIrRpPdtu