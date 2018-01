El problema doméstico de Ana Morgade que le ha valido una discusión en Twitter

La humorista Ana Morgade compartió este martes en su cuenta de Twitter un problema doméstico que le ha valido algún que otro rifirrafe con varios tuitero.

La colaboradora de Zapeando (laSexta) puso un mensaje a una empresa en la que informaba de que se le había roto la caldera y que el horario de atención al cliente le venía mal porque no estaba en casa a esas horas.

"Mi caldera está rota y no dan servicio técnico a partir de las 8pm. Yo trabajo en una serie de 7am a 8pm. Pago un servicio de mantenimiento para nada? Gracias".

Hola, @Vaillant_es . Mi caldera está rota y no dan servicio técnico a partir de las 8pm. Yo trabajo en una serie de 7am a 8pm. Pago un servicio de mantenimiento para nada? Gracias. — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

Tras este mensaje, un usuario de Twitter no se tomó bien que Morgade aprovechase su fama para tratar de que fuese a arreglarle la caldera fuera de la hora de servicio.

"¿Entonces con poner aquí una queja un Twitter me atienden a cualquier hora? ¿Todos? Hacienda, la Seguridad Social... ¿Los bancos también abren hasta las 20 horas? Si quiero una serie o programa de la laSexta me lo ponen a las 2 de la mañana porque me apetece verlo a esa hora?", preguntó.

Entones con poner aquí una queja un twitter me atienden a cualquier hora , todos ?? Hacienda , la seguridad social , los bancos también abren hasta las 20 horas ?? Si quiero una serio o programa de la @laSextaTV me lo ponen a las 2 de la mañana que me apetece verlo a esa hora ?? — David De Frutos (@daviddfl13) 23 de enero de 2018

"Sí. En la página de Atresplayer. A la hora que quieras. Disfrútalos!", respondió Morgade.

Y añadió otro comentario

No me he podido resistir. pic.twitter.com/IDTz326wJM — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

Después del encontronazo, Morgade puso todo lo que le fue ocurriendo hasta llegar a un final feliz y relató paso por paso su historia con la caldera.

Pues se merecen ustedes saber qué ha pasado: lo primero, por privado me han ofrecido un trato preferente que he rechazado, porque soy una usuaria más, y así me considero. pic.twitter.com/iarArtljly — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

Acaban de llamarme por teléfono. He vuelto a explicarles mis circunstancias y se ofrecen a traer un técnico a las 20h. Me sorprende y me alegra, no mentiré. — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

Y ahora voy a seguir trabajando, que en este plano no salía y he aprovechado para coger el móvil. Sois una maravilla. Todos. Trolls y humanos de pro. Jamás imaginé que esto daría tanto de sí. — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

PROMETO FOTO DE CALDERA, QUÉ COJONES! pic.twitter.com/nbaQ7y1shb — ana morgade (@ana_morgade) 23 de enero de 2018

Nos gustan los finales felices.