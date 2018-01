El ministro de Deporte y Personas con Discapacidades de Canadá, Kent Hehr, ha dimitido este viernes de su cargo tras ser acusado de acoso sexual por una mujer en una serie de mensajes en Twitter.

Los tuits que han provocado la renunciado de Hehr señalan que el exministro hizo comentarios sexuales a una mujer y que otras mujeres temían coincidir con él en ascensores porque las hacía sentir inseguras.

My poltical #metoo movement @kinsellawarren . I've debated this. But that's the power of sexual harassment. My first day working at the Alberta legislature I was told to avoid being in a elevator with Kent Hehr. He would make comments. He would make you feel unsafe https://t.co/Wm0pDWLvwZ