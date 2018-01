11 razones por las que deberías saber quién es Virginia Woolf

El 25 de enero de 1882 nació en Londres la escritora Virginia Woolf, un referente en la literatura moderna y en el feminismo. 59 años después unos niños encontraron su cuerpo en el río Ouse (Lewes, Sussex Oriental, Reino Unido). Se había llenado los bolsillos de piedras y se había suicidado.

A pesar de que tuvo una vida dura, de que sufría trastorno bipolar y vivió con depresión durante años, Woolf logró triunfar como escritora en un mundo que por aquel entonces era casi exclusivamente masculino. A pesar de las dificultades que tuvo como mujer, se le considera una de las grandes escritoras anglosajonas del modernismo y del feminismo.

Por eso, días como hoy, en el que se cumplen 136 años desde su nacimiento, es recordada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aquí tienes algunas razones para interesarte por esta gran escritora:

1. Fue autodidacta, aunque nació en una familia de intelectuales y tenía acceso a una gran biblioteca.

2. Algunas de sus obras más famosas sonLa Señora Dalloway, Fin de viaje, Las olasoUna habitación propia.

3. Fue una pionera en sus reflexiones sobre la condición de la mujer y la identidad femenina. Habla de ello sobre todo en Una habitación propia. En esta obra, reivindicó el papel de la mujer escritora.

4. Tuvo tres hermanastros y se cree que dos abusaron sexualmente de ella. Por eso su posterior desconfianza hacia los hombres.

6. La llamaban cariñosamente "the goat" (la cabra).

7. Era perfectamente capaz de reflejar su personalidad y su pensamiento en sus obras.

8. Formó parte del grupo de Bloomsbury, en Londres, donde compartía espacio con grandes intelectuales como el escritor E.M Foster o el economista J.M Keynes. Allí conoció al que posteriormente fue su marido: el escritor y economista Leonard Woolf.

9. Sufría una enfermedad mental que obligó a ingresarla en varias ocasiones a lo largo de su vida. Cuando no pudo soportarla más, se escapó de su casa de campo y se quitó la vida tirándose al río con piedras en los bolsillos.

10. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos de los nazis destruyeron su casa en Londres, volvió a caer en depresión hasta el punto de dejar de trabajar.

11. Dejó varias notas de suicidio por toda la casa. La de su marido decía lo siguiente:

Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo —todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. V.