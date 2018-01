Trump, abucheado en Davos tras sus críticas a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su intervención de este viernes el Foro Económico de Davos para atacar a los medios de comunicación, calificándoles de "crueles" y acusándoles de crear noticias falsas, ataques le han valido abucheos por parte del público asistente.

"No ha sido hasta que me he convertido en presidente cuando me he dado cuenta de lo desagradables, codiciosos, crueles y falsos" que son los medios, ha dicho Trump ante un audiencia selecta de empresarios y líderes políticos.

El magnate ha asegurado durante su discurso, que ha durado unos 15 minutos, que siempre pondrá su país primero, pero que eso no significa aislarse del resto del mundo. "Estados Unidos primero no quiere decir Estado Unidos en solitario" ha señalado.

"Estoy hoy aquí para representar los intereses del pueblo estadounidense y para afirmar la amistad y la cooperación para construir un mundo mejor", ha añadido.

El presidente ha dibujado un país con una economía floreciente tras un "gran año" bajo su presidencia, en la que, según ha presumido, se han creado 2,4 millones de empleos.

LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO

Trump ha asegurado que su país está abierto a negociar acuerdos comerciales que beneficien a toda la comunidad internacional, entre los que incluye los países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés).

En su intervención también ha comentado que la coalición internacional que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico ha recuperado "casi el 100%" del territorio que esos "asesinos" controlaron en Irak y en Siria.