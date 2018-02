Confiesa en 'First Dates' que no sabe quién es Maluma y Twitter se muere de envidia

Luigi, un técnico de seguridad informática de 38 años, ha acudido la noche del martes a buscar el amor en el restaurante de First Dates.

De entrada, su nombre y profesión ya han dado tema de conversación por el parecido con uno de los personajes de videojuegos más conocidos, el hermano de SuperMario.

Dicen que viene Luigi Go!! #FirstDates554 pic.twitter.com/M9sciyN5hF

Llamarse Luigi y trabajar en una empresa de videojuegos... no me digas más. #firstdates554

#firstdates554 luigi de que me suena?? pic.twitter.com/RANO2VAhH0

El informático barcelonés decía que le gustaba "estar enamorado" y le pusieron con una mujer que se autodefine así: "Yo soy el amor". La cita ha ido bastante bien y al final Luigi ha declarado que le había gustado "mucho". Y el sentimiento era mutuo.

Pero el éxito de la cita ha empalidecido tras un momento clave durante la velada en la que, hablando sobre música, Ruth le ha preguntado a su pareja si conocía a Maluma, el polémico cantante colombiano por sus letras machistas.

Luigi no tenía ni idea de qué le estaba hablando y Twitter se muere de envidia por ello. Su popularidad y el respeto que despierta entre los fans han subido como la espuma.

Me parece una falta de de cultura musical el no conocer a Maluma . Imperdonable .es como famoso no es súper famoso 😂😂😂#FirstDates554