La cantante Rosalía se ha marcado un Paula Vázquez inverso con Pablo Alborán, es decir, ha publicado por error el número de Alborán en Instagram Stories.

La artista decidió compartir con sus más de 90.000 seguidores en Instagram una nota de voz de Alborán, con tan mala pata que se veía el número del cantante malagueño.

Tras el revuelo causado, Alborán ha tenido que dar de baja su teléfono y cambiar de número.

La cantante @rosaliavt publica sin darse cuenta el número de teléfono de Pablo Alborán. 😱



La que has liao pollito. pic.twitter.com/WmM6CzcMuA — M (@casasola89) 8 de febrero de 2018

Rosalía no es la primera famosa que mete la pata al mostrar un número de teléfono en redes sociales —aunque no haya sido el suyo—. Paula Vázquez fue pionera en esto de mostrar sus datos personales en redes pero no ha sido la única, Pipi Estrada y el cocinero Jordi Cruz también lo han hecho.