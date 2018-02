Un alumno relata la masacre desde dentro del instituto a través de Twitter

La masacre en el instituto Stoneman Douglas de Florida (EEUU) ha dejado al menos 17 muertos y 15 heridos, cinco de ellos en estado crítico. Los supervivientes estuvieron encerrados en el centro por orden policial durante horas, hasta que fueron evacuados.

Uno de los alumnos se escondió dentro de una clase. Debajo de una mesa, echó mano del único instrumento que le permitía comunicarse con el mundo exterior: su móvil. Y a través de su Twitter, contó al mundo lo que estaba ocurriendo en la escuela de secundaria atacada.

Su primer mensaje rezaba simplemente: "Estoy en un tiroteo escolar ahora mismo".

I am in a school shooting right now... — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

Su siguiente tuit: "Alguien está disparando en mi colegio y estoy encerrado dentro. Estoy super acojonado ahora mismo".

My school is being shot up and I am locked inside. I'm fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

El tercer mensaje informaba de que seguía encerrado. "He mirado las noticias locales y hay 20 víctimas. Larga vida al instituto Majory Stoneman Douglas".

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

En el siguiente, más sobre los muertos: "Hola Twitter. He bloqueado mis mensajes pero agradezco que me hayais escrito. Sigo encerrado en el instituto, pero sólo soy un estudiante de primero. No me enviéis sólo a mí vuestro cariño, rezad por las familias de las víctimas también. Os quiero".

Hello, Twitter. I am closing my DM's but I appreciate everyone contacting me. I am still locked in the school, but remember I'm only a freshman. Please don't just send your love to me, but pray for the victims' families too. Love you all. — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

El quinto mensaje era de celebración: "Hemos sido liberados. Dios bendiga a América".

Su siguiente tuit era un consejo tras lo que acababa de experimentar: "Quereos mucho. Nunca sabes cuando será el último día que veas a alguien".

Love each other. You may never know when it may be the last day you meet someone. pic.twitter.com/cckEDvre0r — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

Tras reprender a sus seguidores por la "fama" que habían dado a sus tuits y recular al ver el apoyo que han recibido las víctimas, ha subido una foto de las furgonetas de los medios haciendo entrevistas.

Y se ha despedido así: "Mi hermano y yo estamos a salvo en el coche de nuestros padres. Gracias a todos, agradezco los mensajes pero tenemos que sanar. Dios bendiga a América. Nunca lo olvidaremos".