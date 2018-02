Estas son las 17 víctimas del tiroteo en el instituto de Florida

La Oficina del Alguacil del Condado Broward ha revelado las identidades de las 17 víctimas del tiroteo en una escuela secundaria del sur de Florida.

En la lista aparecen los nombres de tres empleados de la escuela: Aaron Feis, asistente del entrenador de fútbol americano que se interpuso entre los alumnos y las balas, Chris Hixon, director de atletismo, y el profesor de geografía Scott Beigel.

RIP Chris Hixon. I left Douglas to take a job at a rival school. I came back to watch a lacrosse game to find Chris running the ticket gate. He shook my hand, asked how I was, let me in for free and said "once an Eagle, always an Eagle." #DouglasStrong pic.twitter.com/71g8Ct1jLs — Aaron Gonzales (@ACGonzales7) 15 de febrero de 2018

Beigel murió tratando de ayudar a sus alumnos a esconderse. Varios estudiantes recuerdan haberse guarecido en una clase que abrió el maestro. Recibió un disparo justo en el umbral, antes de poder cerrar la puerta. Varios alumnos y colegas han recordado su bondad en redes sociales.

Scott Beigel, 35, was a social studies teacher at the school. He died protecting a group of students.



A student said Beigel unlocked the door to his classroom and let her in. "When he opened the door, he had to relock it so that we could stay safe but he didn't get the chance." pic.twitter.com/XP5Zf1ZmEN — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Otro fallecido es Joaquín Oliver, de 17 años, nacido en Venezuela que se mudó con su familia a EEUU con dos años. En enero de 2017 se hizo ciudadano estadounidense, según medios locales.

Peter Wang nació en Nueva York y se mudó a Florida cuando sus padres decidieron abrir allí un restaurante. Tenía 15 años y dos hermanos. Según contó al Sun Sentinel su prima Lin Chen, los últimos que lo vieron vivo lo recuerdan sosteniendo la puerta para que otros pudieran evacuar la escuela.

Nicholas Dworet iba a participar en una competición de natación en la Universidad de Indianápolis en otoño, según ha revelado su entrenador al IndyStar.

</center>

Luke Hoyer era un niño "alegre y despreocupado" de 15 años al que le encantaba el baloncesto y "siempre estaba sonriendo", lo ha descrito su tía a la revista People. Vivía con su madre ama de casa después de que sus dos hermanos mayores se independizaran.

Luke Hoyer was a student. A family member wrote on Facebook that he was found on the third floor of the school.



"Our Luke was a precious child, who just went to school yesterday not knowing what was to come," another relative said. pic.twitter.com/b62FU2ikcd — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Alaina Petty tenía 14 años y estaba involucrada en numerosas actividades de voluntariado, entre ellas, en la escuela mormona de su comunidad y en organizaciones que se movilizaron para ayudar a los afectados por los huracanes de 2017.

Another student killed in the Parkland, Florida massacre has been identified. #ParklandStrong



RIP Alaina Petty 😔 pic.twitter.com/OazsEU8Zzu — I Yam What I Yam (@Nvr4Get91101) 15 de febrero de 2018

Jamie Guttenberg fue la primera víctima identificada de los 17 fallecidos en el tiroteo. Su hermano Jesse, que también estaba en el instituto, salió ileso.

Jaime Guttenberg was a student. Her cousin posted a tribute Wednesday night on Guttenberg's Facebook page, which has been changed to a memorial page.



"You went out of your way to make everyone feel good and that smile... that smile lit up every single room you walked into." pic.twitter.com/FHFx32kqEG — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Alex Schachter era un chaval de 14 años al que le encantaba el basket, tocaba el trombón y ganó varios premios estatales con su banda. Su padre lo ha descrito como "un crío encantador que trataba de hacerlo lo mejor posible y hacer felices a sus padres". Su hermano mayor salvó la vida en la masacre.

Alex Schachter was a member of the school's marching band. A family member confirmed his death:



"He will be missed immensely. Everybody is just broken up and beyond shocked... His family adored him and we're all really just in shock." pic.twitter.com/7cz2gQNBKS — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Martin Duque, un estudiante de 14 años de origen hispano, no tenía móvil, lo que añadió un mayor nivel de ansiedad a sus padres mientras esperaban noticias sobre él.

Alyssa Alhadaff jugaba en el equipo de fútbol local, el Parkland Travel Soccer, que le ha rendido un homenaje en Facebook como "un miembro muy respetado y querido de nuestro club y nuestra comunidad".

Alyssa Al Hadeff, 15, was "so smart, an amazing personality...and all she had to offer the world was love," her mother wrote.



"A knife is stabbed in my heart. I wish I could of taken those bullets for you. I will always love you and your memory will live on forever." pic.twitter.com/uqkDgaxaz5 — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Su madre ha publicado un vídeo en Twitter, llena de dolor e ira, diciendo que un hombre disparó contra su hija varias veces. "Tenemos que ir a por esas armas", ha declarado.

A mother's pain. They were searching for her daughter last night. They get the news Alyssa Alhadeff was shot many times wsvn #Parkland pic.twitter.com/FqQY9ywgM8 — Rosh Lowe (@rloweon7) 15 de febrero de 2018

Curtis Page Jr., familiar de Helena Ramsey, la ha descrito en Facebook como "una chica lista, con gran corazón y que siempre pensaba en los demás" y también "ingeniosa y brillante".

"Aunque era un poco reservada, tenía una motivación incansable hacia los estudios y su disposición dulce y cálida sacaba lo mejor de todos los que la conocían", ha añadido, lamentando que habría empezado la universidad el próximo año.

</center>

Los padres de Cara Loughran fueron informados pasadas las dos de la madrugada del día siguiente al tiroteo sobre su muerte, según un amigo de la familia. Un vecino de la niña, Danny Vogel, la ha homenajeado en redes: "Descansa en paz, Cara, vuela con los ángeles. Se te echará de menos".

Cara Loughran was a student. A neighbor confirmed her death on Facebook:



"RIP Cara, and fly with the angels. You will be greatly missed, and we will always love you and celebrate your beautiful life." pic.twitter.com/3e70xAGZBn — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Los padres de Meadow Pollack supieron de la muerte de su hija después de salir a buscarla durante horas, sin poder contactar con ella por el móvil, que sonaba sin respuesta. Tenía 18 años y se graduaba este 2018, preparada para ir a la Universidad de Lynn.

Another student killed in the Parkland, Florida massacre has been identified. #ParklandStrong



Meadow Pollack was a senior & planned to attend Lynn University​.



RIP Meadow 😔 pic.twitter.com/vKrene7ThF — I Yam What I Yam (@Nvr4Get91101) 15 de febrero de 2018

Gina Montalto tenía 14 años y formaba parte de la banda invernal del instituto, un grupo dedicado a la danza sincronizada y a ondear la bandera que actuaba en conjunto con la banda de música. Era "lista, llena de amor, cariñosa y fuerte", según su madre.

Gina Montalo, 14, was a member of the school's winter guard team, which was scheduled to perform at a regional event in Tampa this weekend.



"She was the sweetest soul ever," said a color guard instructor. "She was kind, caring, always smiling and wanting to help." pic.twitter.com/6cknkH9a5K — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Carmen Marie Schentrup was uno de los 10 estudiantes del centro en convertirse en semifinalista del programa nacional de mérito académico de 2018. Uno de sus compañeros asegura que "siempre la alabábamos por su inteligencia".

Carmen Schentrup was a student and a 2017 National Merit Scholar semifinalist.



"I was in the same classroom as this beautiful soul, she was so bright and had her entire life ahead of her. She was someone we all praised for her intelligence," a friend wrote on Facebook. pic.twitter.com/BkIGUwpzRK — ThinkProgress (@thinkprogress) 15 de febrero de 2018

Tres heridos del tiroteo permanecen en estado crítico en los hospitales Broward Health Medical Center y Broward Health North. Es la novena masacre más grave de la historia de EEUU.