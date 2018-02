Ella dice que es una "diosa del sexo", él quiere saber más y lo que descubre casi le provoca un infarto

"Soy una diosa en el sexo. Soy todo lo que la persona que tengo delante quiere que sea. Y bien, soy genial. Tengo bastante experiencia sexual, la verdad. Tengo muchas experiencias sexuales y soy guay". Con esa tarjeta de presentación, es normal que la cita de Montse, una catalana de 23 años, se fuese haciendo cada vez más pequeño en su silla a medida que iba avanzando la cena.

David, un productor musical y dj de Barcelona, quiso entrar en el juego de su cita de First Dates —de Cuatro—. Así que, ni corto ni perezoso, fue al grano: "Con 23 años... ¿Con cuántas personas has podido estar? Pregunta interesante, ¿verdad?", planteó el chaval, sin tener ni idea de lo que se iba a encontrar.

Pincha aquí para ver el vídeo en la web de Cuatro

Y con la cuestión vino el vendaval: "Pues yo he estado muy loca", explicó Montse, quien explicitó que había perdido la cuenta de "los tíos" con los que había estado. Entonces, tras preguntar a su cita si le gustaban los "besitos, las caricias y tranquilito", continuó con un arrebato de sinceridad sexual que a punto estuvo de desintegrar al chico.

"Pues a mí no. Yo paso de besitos. Yo a la faena. Cuando quedas con una chica quedas para cenar, comer o lo que sea. Pero te apetece pasar un rato con ella. ¿O quedas para pasar el rato y ya está?", expusó Montse.

El chaval intentaba explicar su parecer sobre el asunto: "Yo quedo y no tiene por qué pasar nada, tengo muchas amigas".

Entonces, llegó la bomba: "Pues a mí es que todos mis amigos me quieren f*llar. Y es frustrante para mí".

El chaval no sabía dónde meterse. La chica se percató:

- Montse. ¿Voy muy a cuchillo yo?

- David. No, no... Pero sobre ese tema no puedo decir abiertamente.

- Montse. Yo estoy muy loca, muy loca.