Muere el científico británico Stephen Hawking a los 76 años

El famoso científico y cosmólogo Stephen Hawking ha muerto a los 76 años en su casa de Cambridge (Reino Unido) a primera hora de la mañana de este miércoles.

Sus familiares han pedido privacidad y tiempo para pasar el duelo por su fallecimiento y han agradecido a través de un comunicado a todos los que conocieron al eminente físico teórico, astrofísico y divulgador.

Sus hijos Lucy, Robert y Tim han escrito, según el periodista de la ABC Joshua Hoyos:

Nos llena de tristeza el fallecimiento de nuestro querido padre. Fue un gran científico y una persona extraordinaria cuyo trabajo y legado perdurarán durante muchos años. El valor y perseverancia que transmitía a través de su gran sentido del humor y su brillantez han inspirado a gente por todo el mundo. Una vez dijo él mismo: 'No sería un universo de verdad si no albergara a la gente que amas'. Lo echaremos de menos siempre.

BREAKING: Professor Stephen Hawking has died, a spokesperson for his family says. Professor Hawking died peacefully at his home in Cambridge in the early hours of this morning. (via @bgittleson) pic.twitter.com/182BT5pqaE — Joshua Hoyos (@JoshuaHoyos) 14 de marzo de 2018

Hawking pasará a la historia, entre otros méritos, como creador de la Teoría del Big Bang, término con el que se refirió al origen del espacio y el tiempo, pero también fue un estudioso de los agujeros negros que, según expuso, no son completamente negros, ya que emiten radiación.

Su obra de 1988 Breve historia del tiempo, recoge buena parte de sus descubrimientos y teorías y ha tenido ventas superiores a los 25 millones de ejemplares.

El físico, nacido en una familia de intelectuales de Oxford el 8 de enero de 1942, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 1963. Sus problemas de salud comenzaron a agravarse cuando tenía 21 años.

Hawking ha vivido durante más de medio siglo con una patología que muchas veces precipita una muerte prematura. Sentado en una silla de ruedas, desde 2005 sólo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz.

La universidad de Cambridge abrirá libros de condolencias en los campus de Gonville y Caius para que todo el que quiera pueda rendir homenaje a la vida y legado de Hawking, que fue profesor Lucasiano en la institución de 1979 a 2009, cuando se jubiló.

El periodista británico Piers Morgan lo ha despedido con honores y ha compartido la cita que había en la puerta de su despacho:

RIP Professor Stephen Hawking, 76.

The world's most brilliant man, and someone who never stopped wondering 'Why?'

This hangs on the wall outside his office at Cambridge University.

It says it all.

What a life, what a genius. pic.twitter.com/jDWXqoxCqV — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 de marzo de 2018

Dep, profesor Stephen Hawking. El hombre más brillante del mundo y una persona que jamás dejó de preguntarse: '¿por qué?'. Esto es lo que cuelga junto a la puerta de su oficina en Cambridge. Lo dice todo. Qué vida, qué genio.

La cita es:

Recuerda mirar hacia las estrellas y no a tus pies. Intenta encontrar sentido a lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. ¡Sé curioso!

Sus colegas científicos ya le están rindiendo tributo, como el también famoso astrofísico y divulgador Neil deGrasse Tyson:

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de marzo de 2018

Su fallecimiento ha dejado un vacío intelectual. Pero no del que no tiene nada. Pensad en una especie de vacío de energía que penetra en el tejido del espacio-tiempo y que resulta imposible de medir.

Goodbye, Dr. Hawking. Thank you for sharing your beautiful mind with this pale blue dot. pic.twitter.com/7XIHFBjo3z — Planetary Society (@exploreplanets) 14 de marzo de 2018

Adiós, doctor Hawking. Gracias por compartir tu maravillosa mente con esta pequeña mota azul.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

Recordamos a Stephen Hawking, reconocido físico y embajador de la ciencia. Sus teorías abrieron un universo de posibilidades que seguimos explorando. Sigue volando como un superhombre en microgravedad, como les dijiste a los astronautas en la Estación Espacial Internacional en 2014.

El actor Brent Spiner, que interpretó al androide Data en la serie Star Trek: la nueva generación, también ha tenido unas palabras para Hawking, con el que compartió una escena en un episodio:

Farewell Stephen Hawking. A great man. Honored to have spent time with him. RIP. — Brent Spiner (@BrentSpiner) 14 de marzo de 2018

Adiós, Stephen Hawking. Un gran hombre. Me siento honrado de haber podido pasar tiempo con él. DEP.

Star Trek no es la única serie que contó con su talento:

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14 de marzo de 2018

En recuerdo de Stephen Hawking. Fue un honor tenerle en 'The Big Bang Theory'. Gracias por inspirarnos a nosotros y al mundo.

¡Hasta la cantante Katy Perry se ha despedido de él!

there's a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) 14 de marzo de 2018

Hay un gran agujero negro en mi corazón, justo horas antes de que empiece el Día de Pi (festividad que homenajea al número matemático 3,1416). Descanse en paz, Stephen Hawking. Te veré en la próxima.

"No hay ningún Dios. Soy ateo"

Entre las distinciones que recibió se cuentan 12 doctorados honoris causa, la Orden del Imperio Británico en 1982 y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989.

Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido. En julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre.

Sus creencias religiosas variaron a lo largo de su vida pero en 2014, en una entrevista a El Mundo, declaró con firmeza: "No hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia".

El científico dio siempre de que hablar por sus reflexiones, la última de las cuales daba por perdida la Tierra tras un cambio climático irreversible y animaba a la humanidad a trasladarse a Alfa Centauri. En 2015, su vida personal fue llevada al cine con gran éxito de crítica en La teoría del todo.