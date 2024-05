Cuenta lo que le pasó durante un entrenamiento y el giro final no tiene desperdicio

El usuario de X @ovalle_tiamo ha contado lo que le pasó cuando estaba haciendo ejercicio y el delirante momento se ha llevado un aluvión de me gusta en la red social, y no es para menos.

"Fui a entrenamiento funcional y toda, toda, toda la clase la coach se pasó regañando y corrigiendo a un tal José a un grado que yo pensé: 'verga ese José no da ni una'", ha comenzado a explicar en la red social.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A continuación, ha señalado: "Cuando terminó la clase la coach me dice, 'ay Jorge perdón, me la pasé diciéndote José toda la sesión'", ha escrito en la publicación, que acumula ya más de 19.000 me gusta.

En las reacciones se han desternillado y sentido identificados a partes iguales: