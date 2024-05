Amenaza de altas multas por el fracaso de los gallineros de autoconsumo

Los gallineros para autoconsumo son las explotaciones en las que se lleva a cabo la cría de aves destinadas única y exclusivamente para el consumo familiar. Para que se considere autoconsumo, se pueden tener máximo 30 gallinas ponedoras para la producción de huevos o 50 pollos de engorde para la producción de carne.

Aunque el Real Decreto 637/2021, que establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de julio de 2021, ha sido este año cuando ha entrado en vigor en algunas comunidades la obligatoriedad de registrar los gallineros de autoconsumo. La razón, tener las gallinas localizadas para poder proteger las pequeñas explotaciones en caso de que aparezca un foco de gripe aviar.

Sin embargo, pese a que el registro es obligatorio y no hacerlo podría conllevar a sanciones que llegarían hasta los 60.000 o 100.000 euros, en función de la norma, en la Región de Murcia no se realiza, según el medio La Opinión de Murcia.

Tan solo hay 41 granjas para autoconsumo declaradas mediante el procedimiento de comunicación previa para la Inscripción en el Registro Regional de Explotaciones Avícolas en toda la región, según el mismo medio, que indica que gran parte están relacionadas con la recuperación de la gallina murciana.

"Hay muchísimo autoconsumo. El que se tenga que dar de alta todo, personalmente y como asociación me parece correcto, porque tenemos que proteger la industria cárnica. Hay muchos problemas con la gripe aviar y otras enfermedades, por lo que no podemos tener animales sueltos por 40 sitios sin saber ni dónde están", explica al mismo medio José Peñalver, presidente de la Asociación de Amigos de la Gallina Murciana (Agamur) y uno de los que ya han declarado su granja.

"Lo que no está bien, o yo no veo porque los políticos se dedican nada más que a la parte industrial, es que no piensan en que la gallina murciana se genera en las casas", agrega. Peñalver argumenta que esto el coste de realizar el registro ganadero, que supone un desembolso de 200 euros, provoca un rechazo en las personas que tienen unas pocas gallinas.

Así, resalta que "lo importante es tenerlas localizadas, no el número. La gente no está por gastar dinero y eso es ponerles trabas". "Y castigar a la gente por no hacerlo es una barbaridad. Yo lo haría a través de los molinos donde se venden los piensos. Se podría hacer un registro que ellos compartan con la Comunidad. Sin coste y sin historias, porque lo importante es saber dónde están", señala.