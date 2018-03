Las lágrimas de este comandante de la Guardia Civil al hablar de Gabriel

El teniente coronel Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, y el comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) Jesús Reina, han explicado este jueves en rueda de prensa cómo se desarrolló la investigación de la desaparición de Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado este domingo en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la pareja de su padre y autora confesa del crimen.

Una rueda de prensa en la que Reina no ha podido evitar emocionarse cuando los periodistas le han preguntado por el momento en el que encontraron el cuerpo del niño.

"Lo podemos definir, sin duda, el momento más duro de nuestra carrera profesional", explicaba el comandante, que intentaba aguantar la emoción.

"Dicho esto, claro que hubo, que ha habido comentarios de que si lloramos, claro que sí. Y el que no lo hizo ahí lo hizo luego y el que no, en cualquier momento. Es que somos humanos", explicó Reina, llevándose la mano al rostro al no poder reprimir las lágrimas.

