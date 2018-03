Los 16 concursantes de Operación Triunfo 2017 volvieron a emocionar a sus seguidores este viernes en el Palacio de Vistalegre de Madrid, en el segundo concierto de la gira que tienen programada por todo el país.

Sin embargo, hubo dos momentos muy emotivos: el primero, cuando todos los concursantes, al final del concierto, dedicaron Camina al pequeño Gabriel, el niño almeriense de 8 años asesinado presuntamente por la novia de su padre.

El segundo lo protagonizó Luis Cepeda, que antes de interpretar la canción Say You Won't Let Go de James Arthur, quiso tener unas palabras para una chica que le había escrito por Twitter explicándole que sufre acoso:

"Fuera el bullying, de verdad, fuera el odio de todas las personas. Esta canción se la dedico a ella", dijo el intérprete, levantando el aplauso unánime de toda la grada y el de mucha gente en las redes sociales:

Estoy un poco entre en shock y agotada,..del concierto me quedo con el mensaje y la dedicación a la chica del team de la canción de Cepeda, que pare el bullying, basta de acoso...me quedo con su voz, su felicidad y su alma #OTConciertoMAD — Con tinta!!🇺🇸💙 (@SoloNarrando) 16 de marzo de 2018

QUE CEPEDA LE HA DEDICADO EL SYWLG A LA CHICA QUE RESPONDIÓ EL OTRO DIA PORQUE LA HACÍAN BULLYING ME ESTOY MURIENDO DEL ORGULLO — kovu (@BarbaraMellark) 16 de marzo de 2018

Cepeda acaba de decir que fuera el bullying y que le dedica la canción a ella? A la chica que le escribió un tuit el otro día? Estoy muerta #OTConciertoMAD — Aitana ✨ DailyES 🍯👑 (@Aitana_DailyES) 16 de marzo de 2018

"Fuera el bullying, fuera el odio de todas las personas" TE QUIERO LUIS CEPEDA @Cepeda_ot2017 💙 #OTConciertoMAD — Judit ♡ (@IdolsAriBells) 16 de marzo de 2018

@Cepeda_ot2017 le dedica la canción a la chica que la hacían bullying, puede ser más bonito.😍 — isabel🐺 (@isabelburonL) 17 de marzo de 2018

Qué bonito me pareció el gesto de Cepeda hacia la chica que sufría bullying y su mensaje. Fuera el odio. MARAVILLOSO 💙#THOSFansCepeda17M — Enery de Cepeda 💙 (@EnerydeCepeda) 17 de marzo de 2018

cepeda dedicó su canción a una chica que sufría bullying y fue bonito su mensaje con la canción — cris (@adorableshor) 17 de marzo de 2018

Y de @Cepeda_ot2017 dedicándole su canción a una chica que sufre acoso y lanza un mensaje para que cese el ODIO. Este es el tipo de gente que necesita España #mamiproud — سوفيا 🦁 (@sofiaperez_9) 17 de marzo de 2018

Cepeda dedicado SYWLG a la chica que sufre acoso y le escribió en twitter....GRACIAS POR SER ASÍ LUÍS! MARAVILLOSO! #OTConciertoMAD — Valérie 💙 (@FLORIPONDIO2003) 16 de marzo de 2018