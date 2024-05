El mensaje de un experto a tener en cuenta a la hora de hacer una barbacoa

El popular nutricionista y tecnólogo de alimentos Aitor Sánchez García ha respondido a la pregunta del millón en una charla en la Universidad de Castilla-La Mancha: ¿Si tomo fruta o verdura con una hamburguesa disminuyen sus efectos negativos?

Ahora que viene el buen tiempo muchos ciudadanos se reúnen en barbacoas al aire libre donde se consume comida y bebida en grandes cantidades y durante un periodo prolongado de tiempo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Sánchez ha hablado de alguna pautas recomendables a la hora de ir a una de estas copiosas barbacoas: "Esto está por ciertas entidades de prevención de cáncer porque tomar carne, carne roja y carne roja en una barbacoa está catalogado como factor de riego siempre se dice intenta al menos que haya un gazpacho, un salmorejo, una verdura de primero para que no vayan todos los factores de riesgo juntos".

Con esto se hace que todos los elementos nocivos que pueden entrar por el intestino "vayan arropados por esa cantidad de verduras": "Sí. Es más saludable a todos los niveles y no sólo a la microbiota. Siempre que vayas a arropar un alimento malsano de otro más saludable, y especialmente lo que hacen mucho efecto son las frutas y las verduras, va a ser preferible".

"Con esto no quiero decir que ya vale y rienda suelta en plan 'me tomo la tarta pero de primero brócoli' y entonces la tarta no me genera daño", ha dejado claro ante el auditorio de la universidad.