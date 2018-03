Bertín Osborne: "Me metieron en la cárcel"

Bertín Osborne abandonó este domingo Mi casa es la tuya para irse de aventura a Planeta Calleja, el programa de Jesús Calleja en Cuatro. El equipo se fue a Collado Bocivacas, en León, porque Osborne había pedido no salir de España por sus compromisos laborales. Durante un descanso en el que Calleja y Osborne hicieron un picnic, el cantante hizo una insólita revelación: estuvo detenido en un calabozo durante tres días.

Estaban hablando de los años de esplendor de Osborne, cuando el cantante llevaba una vida de calavera. "Cuéntame tu etapa de la golfería máxima", le pidió Calleja. "La golfería... era lo que viene siendo una dedicación absoluta", respondió entre risas.

"Cerraba las discotecas todas las noches. Me dedicaba a eso, me divertía. Pero te estoy hablando de hace veintitantos años", afirmó Osborne.

"De hecho, hubo una época de la que me arrepiento profundamente porque yo era un salvaje peligroso. Ahí me metieron en la cárcel", reveló Osborne para sorpresa de Calleja, que no se lo podía creer. "A ver, no era la cárcel, cárcel, no era el penal. Fue una detención preventiva de 72 horas. Y sí, estuve tres días", aclaró.

"No puede ser", insitió Calleja. "Que sí. Fue en el Puerto de Santa María. Por broncas, peleas y eso", afirmó el cantante.

