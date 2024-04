Con Residente y Javier Bardem en un concierto de Bad Bunny: el plan 'precumple' de Penélope Cruz

Es un icono del cine español. Años de carrera y multitud de proyectos brillantes a sus espaldas lo corroboran. Ha participado tanto en cintas nacionales, como en italianas y estadounidenses. Ella es Penélope Cruz. Este domingo cumple 50 años y su plan no ha pasado desapercibido.

La actriz ha compartido varios vídeos en sus stories de Instagram que ha grabado, tal y como se puede ver en los mismos, su pareja: el también actor Javier Bardem.

En los mismos se puede ver que han acudido al último concierto que ha dado este sábado en Nueva York Bad Bunny, el artista puertorriqueño detrás de títulos como Yo Perreo Sola o Titi Me preguntó.

En el primero de los dos clips que ha subido enfocan primero al cantante, que comienza a interpretar La Jumpa y, acto seguido, aparece la actriz en escena. Pero no estaba sola. Dos asientos a su derecha estaba sentado, en el mismo palco que ellos, Residente, con el que ha colaborado en uno de sus últimos videoclips.

En el siguiente vídeo que ha difundido la protagonista de Volver aparecen tanto ella como su marido, mientras el puertorriqueño entona la misma canción que en el clip anterior.

Todo ello no ha pasado desapercibido en redes sociales. Multitud de usuarios han compartido estas imágenes. "Es lo mejor que me ha pasado", ha escrito una persona en su perfil de X tras, según cuenta, haber visto el contenido que había publicado la actriz. "No me la veía venir", apunta otra,