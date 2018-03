El 'zasca' del abogado de Ana Julia a Susanna Griso tras lo que dijo sobre su clienta

Esteban Hernández, abogado de la asesina confesa del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada, soltó un 'zasca' a la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, tras una cuestión planteada por la periodista sobre su clienta.

Pincha aquí para ver el vídeo en la web de Espejo Público

En un momento dado, el letrado pidió preservar el derecho de Ana Julia a tener un juicio justo, si bien argumentó lo difícil que iba a resultar por la gran repercusión mediática que ha tenido la desaparición y asesinato del pequeño Gabriel: "Por eso pedimos mesura a los medios por respeto a la familia, porque cuando menos repercusión mediática haya mejor para que no revivan el drama, y en segundo lugar por respeto a la Administración de Justicia, que merece trabajar con serenidad y que se pueda impartir justicia y no venganza", afirmó Hernández

En ese punto, Griso intervino: "Pero cuando ella comete el crimen no sé hasta qué punto pensaba la repercusión que iba a tener este caso. Ella no midió", planteó la periodista.

Hernández, sorprendido por la afirmación de Griso, no se pudo resistir y le soltó un 'zasca' no exento de contención: "Yo le diría que cualquier persona que comete un delito no mide. Suele ser lo habitual", planteó con determinación.

El abogado de Ana Julia recordó entonces una cita de la jurista, periodista y escritora del siglo XIX Concepción Arenal, quien dijo "aborrece el delito pero compadece al delincuente'", palabras que generaron un gran revuelo en el plató.

El funeral de Gabriel Cruz El funeral de Gabriel Cruz



1 of 7 Comparte esta galería:





Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard