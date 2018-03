Los errores que no tienen solución es mejor tomárselos con humor. Eso debieron pensar los directivos de la tienda de ropa online Asos tras imprimir 17.000 bolsas envío a domicilio con una errata en el texto. La propia compañía ha compartido en su cuenta de Twitter la imagen en la que se puede apreciar el fallo. En lugar de online, pone "onilne".

La publicación de la tienda ha tenido en apenas dos horas cerca de 1.600 Me gusta y más de 200 retuits.

Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We're calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5 — ASOS (@ASOS) 21 de marzo de 2018

Ok, *puede que hayamos* impreso 17.000 bolsas con una errata. Lo llamaremos edición limitada.

Los usuarios de la red social han seguido la broma de la compañía, incluso algunos han comentado errores similares en otras tiendas de ropa.

Watch ebay go mad with people selling them for £1000's — Melissa Brooker (@MelissaJBro) 21 de marzo de 2018

Ya verás que Ebay se vuelve loco con gente vendiéndola por 1.000 libras.

Better a limited edition than throwing it away! — The Killerqueen 🌈 (@fresheima) 21 de marzo de 2018

Mejor una edición limitada que tirarlas.

I work in fashion as well....I think we've had our share of typos like "shite shirt" instead of "white shirt" 😂😳 pic.twitter.com/yWVI4bPqTc — Michelle Lauritzen (@MELauritzen) 21 de marzo de 2018

Yo también trabajo en el mundo de la moda y creo que hemos compartido erratas del tipo "shite shirt" (camisa de mierda) en lugar de "white shirt" (camisa blanca).

Oh, I hope when my order comes tomorrow I'm one of the lucky winners of these 🤞🏼 — Melissa Conway (@Melissa_C_123) 21 de marzo de 2018

Espero ser una de las afortunadas cuando reciba mi pedido mañana.

@MerriamWebster any chance you guys can just declare onilne a real word? — Dvir Volk (@dvirsky) 21 de marzo de 2018

¿Podríais declarar "onilne" una palabra real?