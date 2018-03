Un espía doble. Un intento de asesinato con gas nervioso. Sospechas, denuncias, declaraciones. Y represalias. La cadena de acontecimientos derivada del envenenamiento del exagente ruso Serguei Skripal, agredido junto a su hija el pasado 4 de marzo en Salisbury (Reino Unido), ha desembocado en la mayor crisis diplomática conocida en Occidente en las tres últimas décadas.

Londres acusa a Moscú de haber atentado contra Skripal -colaborador de sus servicios secretos, el MI6-, violando su soberanía. Dice que nadie más que los rusos ha fabricado el agente nervioso usado en la agresión, el Novichok. Desde el Kremlin piden evidencias o una disculpa inmediata. Pero mientras eso llega, lo que se ha producido es una cascada de expulsiones de diplomáticos rusos por parte de aliados de Reino Unido.

Estas son las claves de la escalada de tensión de las últimas horas:

Los expulsados

Son al menos 112 los diplomáticos rusos serán expulsados por los gobiernos de 21 países occidentales en respuesta al envenenamiento de Skripal y su hija Yulia. El primer paso lo dio, obviamente, la primera ministra británica, Theresa May, quien la semana pasada -tras un ultimátum de tres días a Rusia, en busca de una respuesta a lo ocurrido- decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos como medida de desagrado y presión.

De forma inmediata, May logró arrancar un comunicado conjunto con los líderes de Estados Unidos, Alemania y Francia para exigir respuestas a Moscú. Todos compartían que o Rusia atacó directamente a este exespía -condenado por hacer de agente doble y liberaqdo en 2010-, o el gobierno de Vladimir Putin perdió el control de la sustancia química empleada, que habría acabado en "manos inadecuadas".

Ahora, haciendo frente común con Londres, se han sumado a estas expulsiones Estados Unidos, que ha anunciado la retirada del país de 60 funcionarios del legaciones rusas, y un grupo de 16 países de la Unión Europea, que han acordado la salida de otros 33 representantes de Rusia. Encabezados por Francia, Polonia y Alemania, con la expulsión de cuatro diplomáticos cada uno, a la lista europea se sumaron la República Checa (3), Lituania (3), Dinamarca (2), Italia (2), Holanda (2), España (2) Finlandia (1), Hungría (1) Rumanía (1), Letonia (1), Estonia (1), Croacia (1) y Suecia (1). Portugal no ha anunciado expulsiones por el momento, al igual que Bélgica, cuyo gobierno tratará el asunto hoy mismo, mientras que Austria ha apelado a su condición de país "neutral" para no efectuar expulsiones.

A esta medida se han sumado también Canadá, que acordó la expulsión de cuatro diplomáticos; Ucrania, que anunció la salida de 13, y Australia, que expulsará a dos más.

La 'premier' Theresa May y el presidente ruso Vladimir Putin, reunidos en Hangzhou (China) durante la reunión del G20 de 2016.

Las razones

La UE ha dado su respaldo al Gobierno británico desde el primer momento, alentada por mandatarios como el francés Emmanuel Macron y la alemana Angela Merkel (la más prudente y reservada en las primeras horas de la crisis). El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del intento de asesinato y que "no hay otra explicación plausible" para el mismo. Las mismas palabras, exactas, usadas por May en la Cámara de los Comunes.

La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, por su parte, emitió un comunicado, en el que dijo que las 60 expulsiones y el cierre del consulado ruso en Seattle (Washington) -que también se decidió-, buscan mostrar la "inquebrantable solidaridad con el Reino Unido" e "imponer consecuencias a Rusia por sus constantes violaciones de las normas internacionales".

On March 4, #Russia attempted to murder a British citizen & his daughter w/ military-grade nerve agent on British soil. We stand in unbreakable solidarity w/ #UK. Today, we will expel 60 Russians from its bilat mission & mission to UN, & require Russia to close Seattle consulate. pic.twitter.com/S2wLjnZdDH