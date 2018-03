El significativo gesto de Pilar Rubio y Sergio Ramos a la salida del hospital

Pilar Rubio ha abandonado el hospital después de dar a luz a su tercer hijo, Alejandro Ramos Rubio. La pareja ha posado a la salida del centro sanitario con los niños

Los pequeños Marco y Sergio han aparecido con una sudadera de Unicef, un detalle que ha sido muy aplaudido en redes sociales y que muestra el compromiso del jugador del Real Madrid con la ONG.

El central blanco es embajador de Unicef Comité Español. "Es un orgullo poder ayudar para que los derechos de los niños sean cada vez más fuertes", aseguró.

En su cuenta de Instagram, Pilar Rubio ha compartido un mensaje explicando por qué han llevado las camisetas.

"Alejandro ha nacido fuerte y sano y eso nos hace inmensamente felices. Pero no podemos olvidar a los 7.000 niños que no tienen esa suerte y mueren cada día por causas evitables. Es algo que me rompe el corazón. ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! Mi familia y yo colaboramos con Unicef para que puedan seguir salvando vidas. Os pido que contribuyáis también a que más niños tengan más oportunidades. Porque cada vida cuenta", escribe Rubio.