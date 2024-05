Juan Diego Botto responde de tal forma a Borja Sémper que es ya lo más compartido del día

El actor Juan Diego Botto ha pronunciado las palabras que más se están difundiendo en las últimas horas como respuesta al portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.

El actor ha hablado para Carne Cruda desde las manifestaciones de estudiantes en apoyo al pueblo palestino que exigen el fin del conflicto en Gaza. Y ha sido muy claro después de que Sémper asegurase que esas concentraciones son en realidad movilizaciones "en contra de Israel y a favor de Hamás".

"Cuando escuché las palabras de Borja Sémper, lo primero que pensé es: yo personalmente estoy en contra de asesinar niños lo haga quien lo haga. Lo que me sorprende es que a Borja Sémper no", ha asegurado Botto.

"Yo estoy en contra de bombardear hospitales, ambulancias y colegios, lo que me lo que me sorprende es que a Borja Sémper no. Yo estoy en contra de usar el hambre como arma de guerra. Lo que me sorprende es que Borja Sémper no. Estoy en contra de usar el abuso sexual como arma de guerra. Me sorprende es que a Borja Sémper no", ha proseguido el actor.

"Lo que me sorprende es que con un genocidio en curso, ellos, Sémper, por ejemplo, o Almeida o Ayuso, no están posicionados del lado de los derechos humanos. Yo denuncio los crímenes de guerra los cometa quien los cometa. ¿Por que ellos no?", se ha preguntado.