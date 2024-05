El Dúo Dinámico dice que a Rufián le habría venido bien la mili y él responde con sólo tres palabras

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha respondido de una forma que no ha defraudado a nadie al Dúo Dinámico, después de que los componentes de ese grupo asegurasen que al político catalán le habría venido bien hacer la mili.

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva hicieron esas declaraciones en una entrevista en El Mundo que ha provocado una enorme polémica. "Por cierto, qué bien les hubiera sentado la mili a Rufián, a Iglesias, a Puigdemont y a muchos políticos", dijeron, entre otras cosas.

Y Rufián ha respondido de una forma que está provocando un aluvión de 'me gusta': "O a Abascal".

La de la mili no es la única declaración del Dúo Dinámico que está dando que hablar. De hecho, el revuelo lo ha provocado el titular: "El llamado cambio climático por culpa de los humanos es el timo más universal jamás perpetrado".

Pero hay más: "Otra cosa que me enfada es que haya triunfado el relato feminista radical y haya conseguido que muchas mujeres nos vean a todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores. No exagero, no hay más que ver algunas manifestaciones de jóvenes feministas".