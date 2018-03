Ruptura en directo en 'Supervivientes': Alejandro Albalá deja a Sofía Suescun

La paciencia de Alejandro Albalá, el novio de Sofía Suescun —concursante de la actual edición de Supervivientes (Telecinco)— llegó al límite este martes. Tras ver un vídeo de Sofía tonteando con otro de los participantes del reality, Logan, Albalá ocupó el centro del plató para, acompañado por el presentador Jorge Javier Vázquez, plantar a su pareja.

"A mí esto ya me cansa demasiado [...] Ya no puedo aguantar esto", comenzó para a continuación recordar que el domingo ya se había marchado del programa al ver unos vídeos similares.

"Lo que más me duele es que no me haya mandado ningún tipo de mensaje de aliento ni nada", señaló antes de anunciar que se desligaba de la defensa directa de Suescun. "Creo que hasta el día de hoy he dado la cara como he podido, defendiendo incluso lo indefendible, pero esto ya de 'te como' y demás... creo que a día de hoy mi relación con Sofía también está acabada", afirmó.

"Aparte de aguantar eso también tengo que aguantar a su familia poniéndome verde en televisión", se lamentó.

Preguntado por Jorge Javier Vázquez acerca de cuándo había decidido romper, Albalá recordó que el domingo se había sentido "muy quemado". "Duermo poco e intento no pensar", reconoció. "Cuando salga, hablaremos", apuntó. Albalá era partidario de comunicarle la ruptura a la concursante, pero la dirección del programa decidió que no estaba permitido. Puedes ver el momento completo aquí.