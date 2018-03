Un niño con un ojo de cada color y labio leporino encuentra el gato perfecto

Madden Humphreys es un niño estadounidense de siete años con dos condiciones raras que casi nunca se dan juntas: tiene labio leporino, una hendidura en la boca, y heterocromía total en los ojos, una alteración que afecta a menos del 1% de la población y que provoca que tenga un ojo verde y otro azul.

Los niños son muy crueles y Madden ha sufrido abuso escolar a menudo. Pero su madre ha encontrado por casualidad a su mascota perfecta: Moon, un gato que tiene exactamente las mismas condiciones.

Finally together 😍 #maddenandmoon Una publicación compartida de @ maddenandmoon el Mar 24, 2018 at 6:05 PDT

"Supimos inmediatamente que este gatito estaba destinado a formar parte de nuestra familia. Estaban destinados a ser mejores amigos. Es curioso cómo una mascota puede hacer que te sientas menos solo", relata la madre del pequeño, Christina Humphreys.

Amigos y vecinos les ayudaron a costear el transporte del gato, en un refugio de Minnesota, hasta Oklahoma, donde viven los Humphreys.

"Normalmente no somos gente espontánea pero supimos que querríamos a este gatito. Son compañeros perfectos. En un mundo de abusones y palabras llenas de odio, hemos elegido perseguir el amor. Creo que podemos decir con seguridad que este gato es el amor y debía formar parte del viaje de Madden", añade.

La mujer apunta que no tenía intención de compartir su historia pero, a medida que captó la atención de las redes sociales, se dio cuenta de que puede ayudar a otros niños con ambas condiciones.

La madre añade que, dado que siempre habrá abusones y que no se les puede obligar a que no digan palabras hirientes, lo mejor que se puede hacer es cambiar la percepción para que no te afecte tanto.

"Siempre trataremos de ser buenos con los demás, cuando nos enfrentemos a nuestro peor enemigo, cuando nos estemos defendiendo o cuando ser amable es lo último que nos apetezca. Sólo quiero que Madden y sus dos hermanos se conviertan en buenos hombres con una mentalidad sana", añade.

"Espero que Moon ayude a Madden a darse cuenta de que nacer único es algo increíble, algo mágico. Estos dos guapetones son una maravilla", añade encantada.

El niño ya atrajo la atención mediática con un vídeo contra el acoso escolar lleno de alegría: "No seáis malos con la gente que es diferente. Ya hemos pasado por muchas cosas duras. ¡Sé simpático con todos! Te pierdes a mucha gente guay si eres un imbécil con ella. Si alguien es malo contigo, sé bueno con él porque la gente más antipática es quien más lo necesita", declaró en la grabación.