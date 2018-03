El diario El Mundo ha publicado este sábado una entrevista con José Sacristán en la que el actor critica a quienes hablan de "presos políticos" en el conflicto catalán:

"Los que dicen eso no tienen ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los que llaman presos políticos a estos muchachos catalanes no tienen la más puta idea de lo que era un preso político de verdad. Un respeto, porque no tiene nada que ver. Y que no toquen los cojones con esta reducción, yo no soy independentista pero tampoco soy fascista, que no vayan por ahí".