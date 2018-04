Amaia y Alfred son los representantes de España en Eurovisión y además son la pareja más famosa de Operación Triunfo 2017. Los artistas han visto cómo su vida al salir de la Academia ha cambiado por completo y su relación ha pasado formar parte del día a día de muchas personas.

Basta con echar un vistazo en redes sociales para ver que "Amaia, Alfred roto" es una de las frases más buscadas en Twitter.

Pero no, que no cunda el pánico, Alfred y Amaia siguen juntos y así lo ha contado ella en un directo en Instagram.

"¿Sigues con Alfred?", le preguntan.

A lo que Amaia responde: "Sí, que me han llegado comentarios de la gente diciendo que hemos roto pero no, no, claro que sí. O sea que sí que seguimos".

Rápidamente, la publicación que ha subido el vídeo a la red —alfredOTfans— se ha llenado de comentarios positivos aplaudiendo la respuesta de la ganadora del programa.

Aquí puedes ver la publicación completa.