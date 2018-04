El tremendo patinazo de esta concursante de 'Ven a cenar conmigo'

Una concursante de Ven a cenar conmigo ha dado mucho que hablar este miércoles en redes sociales por el tremendo patinazo lingüístico que ha cometido durante el programa.

Perla, que así se llama la participante en el concurso de cenas cruzadas de Cuatro, se ha lanzado de cabeza a criticar el plato de uno de sus contrincantes y ha echado de menos la sal. Pero en lugar de decir "insípido" ha dicho "insaboro".

La palabra no existe, pero ha dado mucho juego en redes:

