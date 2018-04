Dura algo más de tres minutos pero la atención del videoclip de Lo Malo, el éxito de Ana Guerra y Aitana Ocaña, la acaparan estos cuatro segundos. Cuatro segundos que transmiten, según los usuarios de Twitter que han convertido el hashtag #LoMaloVideoclip en Trending Topic, un poderoso mensaje feminista.

Las dos artistas aparecen encerradas en dos habitaciones contiguas y es ahí donde deciden derribar el muro que las separa y unirse en su lucha: la de no fijarse más en un chico malo.

Y tengo claro que no me voy a fijar

En un chico malo no, no, no

Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

Muchos usuarios de Twitter han señalado que éste es el momentazo del videoclip y han celebrado el mensaje de sororidad que transmite el dúo musical. Estos son algunos de los mensajes que hacen referencia a este guiño