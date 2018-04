Lydia Bosch ha sido la invitada elegida para cerrar la temporada de Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco. Además de dar pie al reencuentro de los actores de Médico de Familia, la serie de éxito que protagonizó con Emilio Aragón en los 90, la actriz habló de sus comienzos como azafata del Un, Dos, Tres, Responda otra vez, y reveló que Bosch no es su apellido real.

"Me lo puso Chicho Ibáñez Serrador", contó la actriz a Osborne. En realidad, se llama Lydia Boquera de Buen. Para explicar cómo ocurrió, Bosch contó cómo Ibáñez Serrador se fijó en ella.

"Un día cualquiera estaba en la plaza Calvo Sotelo de Barcelona y cerca había un sitio que se llamaba La Belle Epoque. Y ese día, en esa sala de fiestas estaban haciendo un casting para las azafatas del Un, Dos, Tres y estaba Chicho", contó.

Bosch convenció a su amiga Esther para ir y cuando entró se quedó impresionada por las chicas que encontró allí. "Eran todas preciosas, modelazos y con pelazos largos", describió. Por ese motivo se quedó atrás, hasta que notó una mano posándose en su hombro. Era Ibáñez Serrador mirándola por encima de las gafas. "Me dijo 'sube", contó. Y subió al escenario a hacer las pruebas que le pidieron con la naturalidad que da saber que no te van a seleccionar.

Pero finalmente fue una de las elegidas para formar parte de las azafatas del famoso concurso de Televisión Española, en la época en la que lo presentaba Mayra Gómez Kemp.

"Y en la rueda de prensa pidieron que se presentasen las azafatas. Cuando fui a decir 'Yo soy Lydia Boquera', Chicho me cortó y dijo 'Bosch'. Le miré, me hizo un gesto y yo asentí. Y es que Chicho era tan categórico que no podías decir otra cosa", explicó.

Cuando le preguntó, Ibáñez Serrador le dijo que era porque en aquella época había unas cámaras que se llamaban Bosch y que eso le iba a traer mucha suerte. "Y porque es mucho más sonoro Bosch que Boquera", admitió la actriz.

