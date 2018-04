El emotivo reencuentro de los actores de 'Médico de Familia' en 'Mi casa es la tuya'

Lydia Bosch ha estado este viernes en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco. La entrevista propició el reencuentro de los actores de Médico de Familia, la serie de Globomedia y Mediaset que se emitió desde 1995 hasta 1999 y que marcó un antes y un después en la ficción española.

Lydia Bosch, Luisa Martín, Francis Lorenzo, Isabel Aboy, Marieta Bielsa y Aarón Guerrero compartieron recuerdos de aquellos años que les cambió la vida a todos y no solo en el aspecto profesional.

Bosch incluso se emocionó al recordar la experiencia. "Para mí supuso encontrar amigos importantísimos en mi vida. Profesionalmente ha sido una experiencia maravillosa, pero personalmente...", empezó a decir, pero la emoción le impidió continuar. "Hay amigas y amigos en el alma, que me llevo de verdad. Y eso es lo mejor", dijo como pudo.

Lorenzo le dio la razón. "Yo coincido con Lydia. Es de esas cosas que te pasan una vez en la vida, porque se da una química especial con todas las personas que te rodean y aparte es que todos evolucionamos mucho, aprendimos mucho y crecimos mucho en aquella serie", afirmó.

Bielsa, que cuando empezó la serie tenía solo tres años, confesó que era la mimada del equipo. "Es que era un bebé y todo el mundo me cuidaba", afirmó. "Tenía dos de cada, dos madres, dos padres, hermanos mayores, hermanos pequeños, de todo", contó entre risas.

Martín, tan emocionada como Bosch al recordar los años de rodaje, contó una anécdota que resume cuánto marcó la serie a la gente, que habitualmente paraba a los actores por la calle para comentar los capítulos.

"Se me acercó un día un yonki, que me sobrecogió. Yo estaba un poco paralizada y me dijo 'no te asustes, no te asustes tía. Yo te agradezco las pocas veces que me he reído en la vida, pero si yo hubiese tenido una Juani en mi vida, yo no me habría visto así", contó Martín y aseguró que aquello no se le iba a olvidar en la vida. "Hacíamos tramas con las que la gente después te daba las gracias", aseguró la actriz que daba vida a la asistenta de la casa.

"Lo bueno era que se trataban muchas situaciones muy normales, del día a día de todo el mundo, muy cotidianas y muy reconocibles por todos", apuntó Guerrero, que tenía ocho años cuando empezó a rodar y que describió aquellos años como su niñez. "Yo lo recuerdo precioso. Fue algo especial donde viví cosas que de otra forma hubiese sido imposible", aseguró.

Para Aboy, que tenía 13 años al principio de la serie, ir a trabajar era como ir a jugar. "En otros sitios en los que he estado después había como prisa por terminar y aquí no", contó con nostalgia.

Al final, brindaron todos por Emilio Aragón, actor, productor y director de la serie, que aunque no pudo acudir al reencuentro, envío un mensaje de cariño a sus compañeros.

Puedes ver aquí el programa completo en la web de Telecinco.