Culpan a los turistas madrileños del bajo caudal del Tajo a su paso por Toledo

El caudal del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo se ha apreciado muy bajo en los últimos días. Y para que nadie se alarme y se piense que se debe a los últimos trasvases, el presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Alejandro Cano, ha querido manifestarse públicamente.

Cano ha hablado con ABC y ha asegurado que "no es cierto" que el escaso caudal se deba a ese motivo. Pero no solo eso, sino que ha confirmado que no solo no es que haya poco caudal, sino que el Tajo lleva cinco veces más agua que con el antiguo plan de cuenca.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha señalado que el problema es que "cuando Madrid se vacía, se nota". Con esto se refiere al puente del 1 y 2 de mayo en la comunidad, que provocó numerosos desplazamientos a otras comunidades. "En todas las casas, el 40% del agua que se consume se va por el retrete, pero si no hay gente, el agua que nos llega del Jarama es de relleno de las depuradoras", ha afirmado.

Además, ésta no es la primera vez que se ve un caudal tan bajo en Toledo. De hecho, en algunas zonas incluso se puede cruzar a pie. Pero todo tiene que ver con los viajes de los madrileños más que con el Acueducto Tajo-Segura, según Cano.

Proponen el trasvase cero

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha propuesto el trasvase cero como objetivo de las nuevas reglas de explotación y el aumento de los desembalses al Tajo para paliar "la deplorable calidad del río en la provincia de Toledo", tal y como recoge Europa Press. Entre sus propuestas a la modificación del Real Decreto de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, demandan la gestión plurianual de los embalses de cabecera y "no a la saca como demandan los trasvases".

Quieren que se elimine en la legislación el concepto de caudal excedentario y que se suprima la dependencia entre cuencas hidrográficas, ha informado la plataforma en nota de prensa. Asimismo, apoyan desde la plataforma al informe emitido por la Cátedra del Tajo.