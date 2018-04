Cómo se llama... Descubre el nombre real de estos famosos españoles

Los famosos son esas personas de las que creemos conocerlo todo cuando en realidad no sabemos nada más allá de sus noticias, entrevistas y apariciones en televisión. Aunque te sepas todas las canciones o las películas de tu artista favorito, seguramente ignores el nombre que aparece en su DNI.

¿Tienes idea de cómo es el nombre real Elsa Pataky? ¿Y de Pastora Soler? Recopilamos los nombres reales de 18 famosos españoles que seguro que desconocías.

WireImage

Lydia Bosch: Lydia Boquera de Buen

Aunque en realidad se llama Lydia Boquera de Buen, la actriz barcelonesa dio su salto a la fama en el concurso Un, dos, tres... responda otra vez bajo el nombre de Lydia Bosch. Un apodo que, según contó en el programa Mi casa es la tuya, le puso el productor del programa Chicho Ibáñez Serrador al interrumpirle al hablar en el casting que hizo para sustituir a Silvia Marsó como una de las azafatas contables.

Chenoa: María Laura Corradini Falomir

Aunque prácticamente todo el mundo sabe que la triunfita en realidad se llama María Laura Corradini Falomir. Lo que no se sabe es por qué le pusieron ese nombre sus padres. Sus progenitores, también músicos, lo eligieron por una corista que actuaba con Julio Iglesias.

Melendi: Ramón Melendi Espina

El cantante asturiano, famoso por temas como Un violinista en tu tejado, decidió utilizar su apellido como nombre artístico, ya que se llama Ramón Melendi Espina.

Marisol: Pepa Flores

Aunque en el cartel de sus últimas películas aparecía en el cartel con su nombre real. Antes Pepa Flores era Marisol, el nombre con el que todo el mundo la conoce.

India Martínez: Jennifer Jessica Martínez Fernández

Su nombre real es Jennifer Jessica Martínez Fernández y adoptó ese nombre artístico. Adoptó este nombre, según contó en Planeta Calleja, después de que la llamaran así por sus rasgos físicos. También la llamaban Pocahontas.

Carmen Sevilla: María del Carmen García Galisteo

La artista en realidad se llama María del Carmen García Galisteo y adoptó su nombre artístico en su juventud cuando empezó a formar parte de los espectáculos de la actriz y cantante Estrellita Castro. El Sevilla se debe a su ciudad de origen.

NurPhoto via Getty Images

Pastora Soler: María del Pilar Sánchez

Por mucho que Pastora sea un nombre y venga recogido en el santoral, no es el oficial de la cantante que representó a España en Eurovisión en 2012. La sevillana en realidad se llama María del Pilar Sánchez Luque y adoptó el nombre de Pastora Soler a partir de 1994 a raíz de una iniciativa de su descubridor, Luis Sanz.

Elsa Pataky: Elsa Lafuente Medianu

Su nombre real es Elsa y los apellidos de su DNI son Lafuente Medianu. Decidió prescindir de ellos para homenajear a su abuela materna de origen rumano y cuyo primer apellido era Pataky.

Enrique Bunbury: Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy

El exvocalista de Héroes del Silencio se llama en realidad Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, un complicado nombre compuesto que decidió cambiar por Bunbury cuando comenzó su carrera artística. Según contó en una entrevista, cuando tenía 14 años los compañeros del grupo que tenía entonces empezaron a llamarle así porque se parecía a una chica americana que tenía ese apellido.

Juan y Medio: Juan José Bautista Martín

El presentador de televisión se llama en realidad Juan José Bautista Martín y su nombre artístico se debe a su estatura. Según ha contado el almeriense en más de una ocasión, la primera que le llamó así fue la madre de un amigo que le dijo: "¡Qué barbaridad!, ¡qué grande eres!, quítate de en medio que, en vez de Juan, pareces Juan y medio".

Massiel: Ángeles Félix Santamaría Espinosa

La ganadora de Eurovisión con La La La se llama María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa. Massiel se convirtió en su nombre artístico y su apodo gracias a su profesor de ballet.

Malú: María Lucía Sánchez Benítez

El nombre real de la gaditana es María Lucía Sánchez Benítez, pero su madre lo acortó a Malú cuando era pequeña. Según ha contado, le dijo: "¡Qué nombre más grande para una cosa tan chica!".

Sara Montiel: María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández

La actriz en realidad se llama María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández, un nombre que recoge el de su madre (Vicenta Fernández) y el de su padre (Isidoro Abad). Empezó a ser conocida como Sara Montiel en la película Empezó en boda (1944), a raíz de una sugerencia del actor y humorista Enrique Herreros.

El Gran Wyoming: José Miguel Monzón Navarro

El presentador de El Intermedio (laSexta) se llama José Miguel Monzón Navarro y debe su apodo a la tuna, según contó en una entrevista publicada en El Mundo. "Me lo puso un amiguete cuando tocaba de tuno en bodas, bautizos y comuniones. Hice la prueba de ingreso para el grupo y como mi fuerte eran los Beatles y el rock and roll, me dieron el visto bueno y de paso me proporcionaron el mote: Wyoming. Luego yo añadí lo de gran porque necesitaba reconocer mis propios méritos", detalló.

Alaska: Olvido Gara Jova

Aunque para muchos es sabido, la cantante se llama en realidad María Olvido Gara Jova y comenzó a utilizar Alaska como pseudónimo en 1977 cuando empezó a publicar el fanzine, Bazofia.

Roko: Rocío Pérez Armenteros

La cantante y actriz ganadora de Tu cara me suena se llama en realidad Rocío Pérez Armenteros, aunque no ha llegado nunca a pronunciarse sobre el origen de su apodo.

Rocío Dúrcal: María de los Ángeles de las Heras Ortiz

La conocida como reina de las rancheras se llama en realidad María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Al igual que Pastora Soler, le debe su nombre artístico al cazatalentos Luis Sanz, que ideó llamarla Rocío. Al pensar en un apellido ficticio, la cantante y Sanz decidieron elegir una localidad al azar. Esa fue el pueblo granadino de Dúrcal.