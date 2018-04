Casado muestra sus trabajos del máster y asegura que la asistencia no era obligatoria

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes que no tiene "nada que ocultar" y que siempre hizo lo que se le exigió en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, mostrando los trabajos que realizó y asegurando que la asistencia no era obligatoria.

Casado ha comparecido ante los periodistas después de que trascendiera que la Universidad Rey Juan Carlos también ha abierto una investigación sobre el máster que cursó Casado. El dirigente popular ha ofrecido una rueda de prensa y ha mantenido un encuentro con periodista en la sede en la calle Génova.

El vicesecretario popular ha mostrado ante los periodistas todos los papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, así como la solicitud y aceptación de convalidaciones. En su caso pudo convalidar dos tercios de los créditos y sólo tuvo que obtener veinte.

El dirigente 'popular' ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que esos veinte créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de ellos similar a lo que sería un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.

Pero ha asegurado que es "perfectamente legal y normal" que figure máster como la denominación del curso que realizó. Además, ha subrayado que hizo en el curso lo que "estrictamente" se le solicitó.

"En principio lo que teníamos era hacer un trabajo de investigación, que he encontrado", ha señalado, a la vez que ha comentado que se trataba sobre las competencias autonómicas en materia de Justicia.

Casado ha dicho que ha encontrado ese trabajo del máster, además de otros trabajos del curso, así como hasta las sábanas rosas de trámites administrativos. También ha dicho que en la intranet figura que cursó el máster y ha reconocido tener suerte al haberse acordado de la clave para poder entrar.

¿Cómo deja esto a Cifuentes?, ha sido la primera pregunta de la prensa al respecto. Casado ha dicho que no es ejemplo de nada y que sitúa a la presidenta de Madrid "en el mismo lugar" que han "reivindicado sus compañeros" de confianza y "reconocimiento de labor" al frente de la Comunidad.

Su "mayor preocupación", ha comentado Casado, es que el "prestigio de la Universidad" se vea resentido.

Niega un trato de "favor"

Casado ha asegurado que no recibió "ningún trato de favor". Ha confirmado que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que dirigía el máster de Cristina Cifuentes, y ha admitido que no fue a clase ni se examinó. "Hice lo que se me pidió", ha enfatizado.

En el encuentro informal con los medios de comunicación en la sede del PP, Casado ha explicado que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y ha admitido que no tiene certificado de notas oficial porque "nunca" lo ha solicitado.

Después ha mostrado cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia. Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro; y Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", ha manifestado Casado, que ha defendido que a raíz de la polémica por el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Universidad esté investigando este asunto. A preguntas de la prensa, ha confirmado que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos.