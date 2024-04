"¿Quién se ha muerto?": la inesperada llamada de una madre a su hija

La usuaria Rocío (@RocioMDP) ha publicado una serie de tuits en la red social X en los que ha contado una divertida situación que ha vivido a raíz de una conversación telefónica con su madre.

"Las que nunca dejan de sorprenderte son las madres", ha sentenciado la tuitera justo antes de proceder a contar la peculiar anécdota. La historia empieza cuando suena el teléfono y su madre, al otro lado de la línea, comienza la conversación regañándola.

"Rocío, se te ha muerto una amiga y no me lo has dicho", afirma la madre, a lo que la tuitera responde sorprendida "¿perdona?". Pero, sin llegar a creerse la extrañeza de su hija, la progenitora continúa insistiendo, requiriendo que le contase quién era la persona cercana que se le había muerto, a lo que Rocío seguía contestando: "Que yo sepa nadie".

Finalmente, la madre de la tuitera ha terminado la conversación con un categórico: "Pues me lo ha dicho tu tía, así que tú sabrás". Y por todos es sabido que un tú sabrás materno no denota que se haya quedado muy convencida ante la falta de explicaciones de su hija.

"Así que mi tía le ha dicho a mi madre que se ha muerto una chica del barrio y han dado por hecho que era mi amiga y que yo no quería decírselo a mi madre. Y me ha llamado para echarme la bronca", ha concluido la tuitera, en tono jocoso.