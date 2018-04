Primera dimisión en la Universidad Rey Juan Carlos por el máster de Cifuentes

Primera dimisión en la Universidad Rey Juan Carlos por el caso de Cristina Cifuentes. Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público dirigido por Enrique Álvarez Conde, que es el director de ese máster, ha dejado ese cargo por la crisis de confianza que ha generado este asunto, según ha adelantado la Cadena Ser.

Su dimisión se produce a la vez que se ha conocido una información de eldiario.es que asegura que Cifuentes aprobó tres asignaturas de su máster con unas actas con firmas de profesores falsificadas. Una de las supuestas rúbricas es la de Nuño.

Nuño ha asegurado a este medio: "No recuerdo haber convalidado nada de esa materia, ni remotamente". Cuando le enviaron una foto con su firma dijo: "No parece mi firma". Sobre si es falsa, responde: "Simplemente no parece mi firma".

Posteriormente ha confesado en declaraciones a El Mundo: "Yo jamás le he dado clase a Cristina Cifuentes". Y va más allá: "Jamás he dado clase siquiera en ese máster".

Esta dimisión se produce un día después de que varios cientos de alumnos y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se concentraran para exigir la dimisión de Cristina Cifuentes, y del rector de la URJC, Javier Ramos, a raíz de la polémica.