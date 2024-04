El colegio de periodistas andaluces responde a Sánchez: "Las noticia falsas son mentiras"

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha publicado un comunicado este viernes en defensa del periodismo pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no llame "pseudoperiodistas" o "pseudomedios" a aquellas empresas informativas que han publicado bulos sobre Begoña Gómez, a la vez que piden herramientas para luchar contra ellas.

"Estimado Presidente, desde hace unos meses, recibimos por distintos canales, de forma directa o indirecta, una especie de “llamada de auxilio” desde su partido y en su nombre propio, para luchar contra los “pseudomedios” y “pseudoperiodistas” que de forma recurrente “boicotean” las ruedas de prensa del Gobierno o luego tergiversan la información, creando falsas realidades y manipulando a la opinión pública, en pro de una posición ideológica u otra", indican.

Así, trasladan su "honda y profunda preocupación por la lamentable e indigna situación que atraviesa el periodismo" en España y "los nulos o escasos apoyos que corporaciones de derecho público como la nuestra reciben por parte de quienes ejercen el poder legislativo y tienen la competencia y la capacidad para paliar esta situación".

"Los ejemplos son tan numerosos y evidentes que seguro que los conoce; tanto, que esto ha provocado su reciente carta a la ciudadanía motivada, en parte, por una denuncia basada supuestamente en una información falsa difundida por esos que ustedes llaman “pseudomedios” y “pseudoperiodistas”. Le rogamos, en primer lugar, que no utilice la palabra periodista para referirse a estas personas. Y le invitamos, en segundo lugar, a que avance en los pasos necesarios para la aprobación de la Ley de Creación del Consejo General de Colegios de Periodistas", solicitan explicando que en Andalucía se desarrolló una ley así en 2012 para mejorar la situación.

"Las falsas noticias, no son noticias, simplemente son mentiras; no todas las publicaciones digitales, son medios periodísticos; un periodista ha de regirse en el ejercicio de su profesión por el Código Europeo de Deontología del Periodismo-Consejo Europa y el Código Deontológico de la Profesión Periodística. La veracidad, la comprobación de las fuentes, la honestidad, el respeto a los principios constitucionales, la Carta de los Derechos Fundamentales de Unión Europea o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con la formación que los estudios universitarios de Periodismo y Comunicación transmiten a los futuros periodistas, han de conducir el Periodismo", reflexionan hablando de que "la libertad de expresión no es lo mismo que el derecho a la información" y que no debe confundirse.

"Necesitamos instrumentos para hacer valer los principios que nos definen y garantizar un derecho que nos pertenece a toda la ciudadanía", explican.

Además, finalizan su carta solicitando, como ya han hecho anteriormente, que se apruebe Ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales. Así, recordaban una reunión con Bolaños, que hace poco más de un año "pedía unidad en la profesión" para alcanzar ese consenso, pero avisan de que la profesión periodística "no se reconoce ni a ella misma, gracias al intrusismo y al uso dañino y polarizante dado por algunos a las redes sociales y a las publicaciones digitales".

"Sin este instrumento", explican, "difícilmente podremos revertir la situación y recuperar el periodismo en nuestro país y la garantía que supone para toda la ciudadanía".