Resuelto un asesinato cometido hace 17 años en Montgat (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra han resuelto un asesinato cometido el año 2000 en Montgat (Barcelona) en el que murió un hombre por múltiples heridas de arma blanca y cuyo autor, que podría tener motivaciones homófobas, fue detenido en septiembre de 2017 en Colombia, donde está en prisión para ser extraditado.

En rueda de prensa, la policía catalana ha informado de que, hace dos años, el Juzgado de Instrucción 1 de Badalona ordenó la reapertura del caso para iniciar nuevas líneas de investigación destinadas a encontrar al autor del crimen y así evitar la prescripción del delito que se hubiese producido a los veinte años.

Los hechos ocurrieron el año 2000, cuando se encontró el cadáver de un hombre de nacionalidad ecuatoriana, que cuidaba de un hombre mayor incapacitado y que en el momento del crimen se encontraba temporalmente en una residencia de ancianos. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, ya que en aquel año era el cuerpo competente en la zona.

¿Homofobia? ¿Nazismo?

En un domicilio de Montgat, los agentes encontraron el cadáver del hombre sin ropa y con numerosas heridas de arma blanca. Además, el autor de los hechos había dejado una flor en la oreja de la víctima y había hecho inscripciones con sangre en la pared que rezaban "Hitler tenía razón" y "KKK".

Según han confirmado los Mossos d'Esquadra, el autor de los hechos, que es de nacionalidad colombiana, estuvo un año en el ejército español y, a raíz de sus indagaciones, han constatado que se trata de una persona con "ideología nazi".

El detenido tenía tres antecedentes penales en España por agresión sexual y violencia machista, y sus delitos se caracterizaban porque usaba una grabadora de voz cuando delinquía.

En la escena del crimen no se encontraron huellas ni restos de ADN, lo que dificultó la investigación hasta que en 2003 una prima del fallecido recibió una llamada en la que escuchó una grabación que decía algo similar a "no me mates". La mujer encontró una coincidencia entre la voz que escuchó y la de su primo fallecido; además, en su tumba encontraron un ramo de flores que ni ella ni ningún familiar había depositado nunca.

Con estas nuevas informaciones, la Guardia Civil investigó el teléfono desde donde se había hecho la llamada pero finalmente nada se pudo relacionar con el asesinato.

La investigación estuvo detenida hasta que en 2016 la juez de Instrucción 1 de Badalona ordenó la reapertura del caso y los investigadores empezaron a interrogar a muchas personas que durante aquella época habían cometido delitos por tráfico de drogas, amenazas y agresiones sexuales.

Según han podido determinar los mossos, el autor puso varios anuncios en secciones de contactos en un periódico comarcal, uno de ellos para encontrar empleo, y ese podría ser el canal por el que se conocieron.

Tras la primera llamada que efectuó la víctima, ambos quedaron para comer y después fueron al domicilio del anciano al que el fallecido cuidaba. Los agentes consideran que en aquel momento se disponían a mantener relaciones porque, según se demostró, el fallecido se desnudó antes de ser asesinado.

Además del registro telefónico, los investigadores dieron con varias personas a las que el autor confesó haber matado a un homosexual y consiguieron reconstruir el itinerario de trenes y movimientos que el asesino hizo desde donde vivía, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), hasta la casa en la que ocurrió el crimen en Montgat.

En este momento, la autoridad judicial está a la espera de que las autoridades colombianas extraditen al arrestado para que sea trasladado a una prisión española y se pueda celebrar el juicio.

