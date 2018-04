La polémica del máster de Cifuentes llega al periódico británico 'The Guardian'

La polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llega al periódico británico The Guardian, que recoge que se pide la dimisión de la dirigente autonómica por las informaciones de que "falsificó" su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En la información, en la que también se hace alusión al título del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, recoge que el 21 de marzo cuando 'eldiario.es' publicó la información Cifuentes refutó la acusación y anunció que demandaría a los periodistas.

Posteriormente, recoge este medio, dos de las tres personas cuyos nombres aparecían en el documento reconocieron que las firmas estaban falsificadas y la Universidad indicó que no podían asegurar que la presidenta hubiera presentado el Trabajo Fin de Máster (TFM).

Asimismo han indicado que el tema ha causado "consternación" en los círculos académicos y que se trata de otro "revés" para el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya se encuentra "acosados por la cuestión catalana".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha compartido la información en sus redes sociales, con un fragmento del texto y ha escrito la frase: "El PP haciendo 'Marca España' en The Guardian".

"(...)The Cifuentes case follows a typical PP strategy," said Simón. "First they deny everything, then they say it's a conspiracy, then they offer the accused their full support, then they let them fall on their swords(...)".



El PP haciendo "Marca España" en The Guardian 🙄 pic.twitter.com/04tcNEVQBr