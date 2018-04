Te enamorarás al ver el cartel del Festival de Cannes

Queda menos de un mes para que arranque el Festival de Cannes. El certamen ha presentado este miércoles el cartel de esta 71ª edición, protagonizado por un hombre y una mujer besándose y que sirve como homenaje de uno de los fotógrafos de cine más importantes de la historia, Georges Pierre.

La imagen fue tomada por este fotógrafo durante el rodaje de Pierrot le fou (Pierrot el loco) , de Jean-Luc Godard en 1965.

El autor del cartel es Flore Maquin, un diseñador que se caracteriza por la revisión de carteles de películas, tanto clásicas como modernas, dándole un toque de arte pop y colorido.

La fotografía forma parte de una de las más de cien películas que fotografió Pierre desde que comenzó su carrera en 1960 junto a los cineastas Alain Resnais y Louis Malle. Posteriormente, trabajó también con Robert Enrico, Yves Robert, Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Andrzej Żuławski, Andrzej Wajda y Jean-Luc Godard. Pierre fundó también la Asociación de Fotógrafos de Cine, responsable de la defensa de los intereses materiales y morales de los fotógrafos del séptimo arte.

Maquette: © Flore Maquin / Photo: Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou © Georges Pierre



