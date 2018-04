Zuckerberg niega que Facebook espíe los micrófonos de los móviles

"No", respondió tajantemente Zuckerberg.

El senador Gary Peters preguntó: "Responda sí o no, ¿emplea Facebook los audios obtenidos de los dispositivos móviles para conseguir más información personal sobre los usuarios?".

El CEO de Facebook , Mark Zuckerberg , ha confirmado ante el Senado de Estados Unidos que la red social no escucha las conversaciones de los móviles de sus usuarios.

SAUL LOEB via Getty Images

El CEO de Facebook añadió: "Senador, déjeme aclarar esto. Está usted hablando de una teoría conspirativa muy extendida que dice que espiamos los micrófonos de los móviles y usamos la información obtenida con fines publicitarios. Francamente, sí que permitimos a los usuarios tomar vídeos con sus dispositivos y compartirlos, y los vídeos incluyen audio... Empleamos eso para que el servicio sea mejor asegurándonos de que los vídeos tienen, en efecto, audio, pero creo que eso está bastante claro. Solo quería explicarlo de forma exhaustiva".

Muchos usuarios han manifestado su preocupación de que Facebook esté escuchando sus conversaciones para influir en la publicidad.

La red social siempre ha negado esta práctica, pero actualmente está siendo objeto de una gran falta de confianza después de que se revelara que se había compartido la información de los perfiles de 87 millones de usuarios con Cambridge Analytica sin el consentimiento de Facebook. Con esto, Zuckerberg se ha visto obligado a abordar el tema.

Facebook ya dispone de una gran cantidad de información sobre sus usuarios, por lo que no necesita grabar sus conversaciones para ser capaz de enfocar la publicidad hacia sus intereses. Antonio García Martínez

Por su parte, los expertos también han cuestionado la posibilidad de que se hubiera llevado a cabo tal acto de supervisión masiva sobre las 2.000 millones de personas que actualmente tienen cuentas de Facebook.

En un artículo de opinión publicado el año pasado en Wired, el antiguo empleado de Facebook, Antonio García Martínez, explicó que para Facebook no sería nada práctico recopilar tal cantidad de datos, pues la mayoría apenas contienen información útil para la publicidad. Martínez argumentó que Facebook ya dispone de una gran cantidad de información sobre sus usuarios, por lo que no necesita grabar sus conversaciones para ser capaz de enfocar la publicidad hacia sus intereses.

Cristopher Wylie, denunciante de Facebook, apuntó que Facebook podía grabar el sonido de fondo mediante los micrófonos. Al respecto de esta declaración, los responsables de la red social contestaron:

"Facebook no emplea vuestros micrófonos para configurar los anuncios o para cambiar las noticias que veis. Algunos artículos publicados recientemente han sugerido que tenemos que escuchar las conversaciones para poder mostrar anuncios relevantes. No es verdad. Mostramos los anuncios según los intereses de los usuarios y otra información del perfil, no según lo que decís en alto.

Únicamente accedemos al micrófono si habéis dado permiso mediante la aplicación y si estáis usando una función que requiere audio, como grabar un vídeo o usar la función que creamos hace dos años para incluir música o audio en los estados".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Reino Unido y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.