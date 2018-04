Estos son los seis mejores tutoriales para conseguir unos labios rojos perfectos

Los labios rojos no pasan nunca de moda. Este maquillaje siempre es una buena opción ya sea en mate o con brillo, para una noche de fiesta o para el día a día. Sin embargo, no siempre es fácil lograr el resultado ideal, sobre todo para aquellas personas que no se maquillan a diario.

Para evitar acabar como si acabasen de darte el morreo de tu vida o en algo parecido a El Joker, hemos encontrado los tutoriales y consejos para conseguir los labios rojos perfectos.

Antes de verlos, toma nota de estos consejos:

Elegir el tono de rojo según el tono de tu piel. Si tu tez es muy clara te favorecen los rojos más cálidos, con reflejos naranja. Cuanto más oscura, mejor sientan los rojos de subtonos rosas y azulados, como burdeos, berenjena y fucsias. Probar el pintalabios en la parte correcta. Es común que los probemos en la muñeca o en el dorso de la mano, pero el lugar indicado para hacerlo es en la yema del dedo índice, ya que tiene un tono más cercano al de los labios. Hidratarlos antes de pintarlos. Aplica bálsamo labial antes de darle color a tus labios para mantenerlos con un aspecto más saludable. Pintalabios de alta duración. Al no tener componentes grasos es más fácil que este tipo de maquillaje se fije mejor, durante hasta ocho horas. Aplicar la misma cantidad en todas partes. Los labios perfectos deben tener la misma cantidad de producto en toda su extensión y se perfilan al principio y al final. Ponerse el pintalabios desde la comisura hacia el interior. Esto logrará que los labios mantengan un aspecto jugoso y relleno. En el caso que desees aplicar brillo, primero aplica pintalabios, déjalo secar, y después aplica el brillo. Si lo que deseas es tener efecto mate, aplica un poco de colorete sin brillo después del pintalabios. Una sola capa para un look más natural, dos en caso que se quiera lograr un efecto ultra mate.

Para acabar de aplicar estos consejos y conseguir unos labios rojos perfectos todos los días, dejamos los seis mejores tutoriales de YouTube de expertos para poder lograrlo.

Este artículo fue publicado originalmente en la sección de Estilo de vida de la edición mexicana de 'The Huffington Post'