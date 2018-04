Cifuentes: "Yo no quiero ese máster"

Cristina Cifuentes ha señalado que "no quiere ese máster" y que por eso ha decidido renunciar a él. Así lo ha señalado en una rueda de prensa tras renunciar al polémico título: "Ese máster no me ha reportado beneficio profesional alguno o categoría que ya no tuviera". Además, ha asegurado que no se ha planteado dimitir.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "a pesar de la presión mediática, seguimos trabajando" y que "no ha habido ninguna paralización". Además, ha asegurado tener el apoyo de su partido y de Mariano Rajoy y ha dicho que esta a su disposición, por eso no dimite.

Respecto a la carta que ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos esta mañana, ha dicho que la ha mandado "para renunciar a la utilización de ese máster y explicárselo al rector", pero no ha querido hacer ninguna otra valoración. "Yo no he cometido absolutamente ninguna irregularidad y he cumplido con todos y cada uno de los requisitos que me puso la universidad", ha defendido.

Ha asegurado que la renuncia a su máster de la Universidad Rey Juan Carlos no es un desafío a nadie y ha sido una decisión "absolutamente personal", que no ha consultado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.