Glitch Gyals explican el significado de 'Cómeme el donut', el temazo viral de 'Factor X'

Desde que Glitch Gyals aparecieron el pasado viernes en Factor X, el nuevo concurso musical de Telecinco, su tema Cómeme el donut se ha convertido en un fenómeno viral, con más de 500.000 reproducciones en su canal de YouTube en solo un fin de semana.

Detrás del tema que opta (en abril) a convertirse en la canción del verano están Lapili y Jirafa Rey, una pareja de primos hermanos que han decidido unir sus inquietudes artísticas. Los dos provienen de mundos diferentes, pero tienen un único propósito: romper las barreras del arte.

Lapili, de 24 años, nació en Ciudad Real. Es diseñadora textil, tiene su propia marca de ropa y obtuvo la medalla de Andalucía con Cuerpo teje cuerpo, uno de sus proyectos artísticos. Desde pequeña ha estado relacionada con la danza urbana, aunque nunca ha encontrado su lugar en ella. "Aunque no lo parezca, dentro este mundo existen círculos muy puristas y está muy mal visto que se mezclen los géneros. Y yo siempre he sentido mucha necesidad de mezclarlo todo", explica a El HuffPost en una entrevista telefónica, porque la viralidad le ha encontrado en Nueva York.

Jirafa Rey, de 25 años, nació en Málaga y es primo de Lapili. Desde muy pequeño ha sido una joven promesa de la poesía andaluza y pasó su adolescencia publicando libros y antologías hasta que entró en contacto con el mundo del arte performativo y empezó a dejarse llevar por su prima. "Tuve una imagen que fue como una revelación. Me vi a mí mismo moviendo una planta con el culo y quería llamarlo planteo. Ahí me dije 'tengo que aprender a hacer tuerk", cuenta también por teléfono.

¿Quiénes sois?

Jirafa Rey: Nosotros somos artistas pero entendemos el arte de una forma poco habitual. No somos el concepto de artista más extendido, porque lo que nos interesa es la idea de la transdisciplina. Es decir, nos gusta crear algo relativamente nuevo uniendo piezas que ya existían. Yo no me defino ni como cantante, ni como poeta, ni como rapero, ni como bailarín. Somos artistas.

Lapili: Somos Glitch Gyals y lo que hacemos son espectáculos enfocados a la transdisciplina artística y hacia la performance. Usamos la danza, el happening (acontecimiento, ocurrencia, suceso), el arte textil, la dramaturgia... y sentimos mucha necesidad de ampliar estas disciplinas y decidimos enfocarlas a la música.

[Jirafa Rey] Tú vienes del mundo de la filosofía. ¿Cómo encaja la filosofía en lo que hacéis?

Jirafa Rey: "Para mí la filosofía tiene todo que ver con lo que hacemos. Me he especializado en la filosofía del arte y todas las cosas que creo artísticamente proceden de una idea estética muy fuerte. Yo no creo por impulso sino que primero dedico un largo tiempo a pensar en lo que quiero crear y después a construirlo pieza por pieza. Lo hago desde el conocimiento de la filosofía del arte y del arte contemporáneo, de la vanguardia, de la música underground, la danza...

¿Cuál es el propósito de lo que hacéis?

Lapili: Desde siempre hemos tenido ganas de hacer cosas que no se han hecho. No queremos provocar. Somos provocadores, porque lo somos, pero no existe esa intención como tal. Todo viene de la unión de géneros artísticos y de su desarrollo.

Jirafa Rey: Nuestro propósito siempre es coger un concepto defenestrado y llevar ese concepto al máximo, trabajándolo a fondo. Y en este caso concreto de Cómeme el donut lo que subyace a todo es la idea de libertad. Es decir, en cómo uno experimenta una libertad inesperada al ver a alguien haciendo algo tan fuera de los esquemas.

Buscamos sacudir al público y enseñarle que lo que hacemos se puede hacer, le invitamos a que también lo haga y que se divierta. Después de ahí, que ya cada uno interprete lo que quiera porque tampoco es un mensaje lineal ni único. Y cada uno lo recibe como quiera.

¿Queréis dedicaros a la música o es solo una faceta artística más en vuestra vida?

Lapili: Vamos a continuar con todo este proceso y lo queremos consolidar porque es algo en lo que venimos trabajando mucho tiempo. Vamos a seguir ofertando este tipo de espectáculos y shows en directo, pero tampoco vamos a abandonar los otros proyectos que tenemos cada uno, porque para nosotros son necesarios para configurar todo lo demás.

Jirafa Rey: En esta ocasión hemos sacado algo musical, pero no creo que sea algo que se reduzca a lo musical. La actuación tiene más cosas. La música forma parte de lo que hacemos, pero no solo es música. Queremos seguir haciendo actuaciones de este tipo y evolucionar. No queremos quedarnos en esto.

¿Cómo surge la idea de asociaros?

Lapili: Siempre hemos estado muy unidos y desde siempre hemos colaborado el uno con el otro con nuestros proyectos. Él tiene una experiencia muy importante en el campo de las humanidades y yo siempre he tenido mucho contacto con las danzas urbanas.

Jirafa Rey: Yo venía de la poesía enfocada al realismo sucio, muy vanguardista pero oscuro. Y en la universidad de Granada donde estudié el grado de Filosofía entré en contacto con el mundo de las artes performativas. Montaba exposiciones y tal, pero era todo muy serio. Después me fui a Barcelona a estudiar un Máster de estudios comparados en arte, filosofía y pensamiento. Y decidí abandonar toda esa línea oscura. Algo en mí me dijo que lo que tenía que hacer era fiarme de mi prima Lapili y aprender a hacer tuerk. Y una cosa llevó a la otra y empezamos a unirnos. Yo desde la filosofía, el arte, la performance, y ella desde toda la parte estilística, la música, la danza.

Y desde 2015 hasta aquí hemos trabajado muchas propuestas, no hemos parado de crear y le hemos dedicado muchas horas, hasta que hemos depurado lo que hemos mostrado en Factor X.

¿Cuál es el concepto de Cómeme el Donut?

Jirafa Rey: Una gran parte de nuestra influencia proviene del dance hall de Jamaica, que es un movimiento que traspasa la música. Tiene una serie de elementos culturales que están muy relacionados con la música.

Y dentro de esa cultura del dance hall hay una gran homofobia, heredada de un profundo pensamiento basado en el creacionismo cristiano. Jamaica es el país con mayor número de iglesias por metro cuadrado. Existe la idea que un hombre no puede estar con un hombre. Y dentro del léxico del dialecto de Jamaica hay muchos términos homófobos y muchas canciones que hablan de matar gais.

Lapili: Además, en Jamaica está prohibido a nivel social hacer sexo oral a las mujeres. Las mujeres pueden y deben practicarle sexo oral a los hombres, pero los hombres no lo hacen porque se considera algo impuro y algo con el que se le da el poder a las mujeres. Y nosotros siempre queremos romper con barreras y empoderar a las mujeres con el Cómeme el donut.

¿Por qué os presentáis a Factor X y no otros programas como por ejemplo Got Talent?

Lapili: El formato que definía a Factor X iba mucho más con nosotros. Toda la campaña de publicidad que se hizo de Factor X giraba en torno a que buscaban a alguien dentro del panorama musical que fuese único y que fuese especial. Y nosotros nos sentimos muy identificados con eso porque creemos que ahora mismo, no hay nadie que haga lo que estamos haciendo.