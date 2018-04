Cómeme el donut se ha convertido de forma inesperada en el último temazo viral del momento. El motivo está claro, sus autores se presentaron con él a las audiciones de Factor X, el nuevo talent show musical de Telecinco. El vídeo en YouTube ya ha superado las 182.000 reproducciones.

Lapili y Jirafa Rey se presentaron ante el jurado ataviados con grandes abrigos de pelo. "¿Estáis buscando el spa?", preguntó Risto Mejide, uno de los jueces del concurso. "No, el rodaje de los 101 dálmatas remake", respondió Rey.

Después de un rato explicando (y casi deletreando) que se llamaban Glitch Gyals comenzó la actuación. La sorpresa fue que esta pareja formada por primos hermanos triunfaron dándolo todo con el tema que amenaza con convertirse en la canción del verano.

Las caras de sorpresa e incredulidad lo dijeron todo, pero no solo las de los cuatro miembros del jurado, también las del resto de concursantes que observan las actuaciones a través de una gran pantalla en la sala de espera.

Aquí puedes ver la genial actuación que ya es todo un éxito:

